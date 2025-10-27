Mariana Seoane rompe en llanto al recordar los terribles momentos que vivió por el tumor que le diagnosticaron

La actriz y cantante Mariana Seoane encendió las alarmas. La artista reveló que le diagnosticaron un tumor hace unos años que la llevó a ser hospitalizada de emergencia. La famosa recordó los terribles momentos que vivió por dicha situación y no logró contener las lágrimas en plena entrevista. ¿Cuál es su estado actual de salud?

Mariana Seoane señaló que el diagnóstico que le dieron de un tumor fue uno de los momentos más complicados de su vida. En esta ocasión, reveló más detalles sobre esta trágica noticia y cómo fue su intervención de emergencia.

Mariana Seoane fue hospitalizada de emergencia tras diagnostico de tumor. / IG: @laseoaneoficial

¿Qué dijo Mariana Seoane sobre el tumor que le fue diagnosticado?

Tras la lamentable muerte de su madre, Stella García, Mariana Seoane reveló que no ha sido el único momento complicado que ha enfrentado. En la reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante en ‘El minuto que cambió mi destino’, la famosa abrió su corazón y reveló detalles del tumor que le fue encontrado en la tiroides en el año 2022, el cual dijo “era del tamaño de una pelota de golf”.

Entre lágrimas, la cantante relató que se enteró del tumor cerca de sus cuerdas vocales, al mismo tiempo que su mamá, Stella, fue diagnosticada con cáncer. Sin embargo, fue detectado a tiempo para poder ser intervenida en el nosocomio, aunque mencionó que corría el riesgo de dejar de cantar por dicho quiste.

Mariana Seone fue intervenida de emergencia por el tumor que le encontraron cerca de sus cuerdas vocales. / IG: @laseoaneoficial

“Salió negativo (la biopsia), tenía células atípicas en la biopsia, por eso fue de que había que quitársela ya. Había crecido mucho, estaba muy pegada a mis cuerdas vocales y a la carótida y yo decía: ‘Dios mío’ y el doctor me dijo: ‘Trataré de no tocar tus cuerdas, sé que de eso vives’. Pero cómo cambia todo cuando uno vive estos momentos”. Mariana Seoane

“Mi madre estaba ahí conmigo, me dijo: ‘Todo va a salir bien’. Yo me encomendé a Jesús, a Dios, a la Virgen. Y cuando salí del quirófano, recuerdo que me despertaron tocándome el dedo gordo del pie y el doctor me dice: ‘Todo superbién. No te toqué tus cuerdas, no te quité más que un pedacito de la tiroides’”, agregó.

Así lo dijo Mariana Seoane:

Entre lágrimas, #MarianaSeoane habla sobre su LUCHA contra un TUMOR en las cuerdas vocales. Por otro lado, nos cuenta la VERDADERA razón de la MU3RT3 de su madre#ElMinutoSinCensura sábados por el 3.1 de #ImagenTelevisión : https://t.co/RARtNxCr9S pic.twitter.com/gGmACZiZpK — El minuto que cambió (@elminutoque) October 26, 2025

¿Cuál es el estado de salud de Mariana Seoane tras ser diagnosticada con un tumor?

Aunque Mariana Seoane, intérprete de ‘Mermelada’, señaló que fueron momentos de angustia y se mostró conmovida por este suceso, también aprovechó la plática para hacer una contundente reflexión sobre la importancia de los chequeos médicos habituales.

“La libré, pero sí hay que checarse, esas cosas hacen la diferencia y mi amor y empatía con todas las familias que han vivido, esto que es muy duro. En vida, a los amigos, a la familia, a sus hijos, a sus mascotas, a todos hay que decirnos las cosas y cuántos nos queremos porque mañana no sabemos”. Mariana Seoane

Al momento, la famosa no dio más detalles de su estado de salud a tres años de esta intervención. Tampoco comentó que tuviera alguna complicación, por lo que sus seguidores especularon que todo se encontraría en orden.

Mariana Seoane comentó que le detectaron tumores en la tiroides, mientras su mamá se enteró del diagnostico de cáncer. / IG: @laseoaneoficial

Cabe señalar que no es la primera vez que Mariana Seoane habla del tumor que le detectaron cerca de las cuerdas vocales. En diciembre del 2022, en Hoy, compartió que tuvo miedo a morir por este diagnóstico. Incluso, puntualizó que el quiste estaba del tamaño de “una bola de golf”.

“Sin duda alguna (tenía) miedo a morirme, miedo a que pasara algo porque nadie sabemos, tenía miedo de hacerle eso a mis papás, no tengo hijos, entonces no tengo ese motor que ustedes tienen gracias a Dios, pero tenía miedo a hacerle eso a mis padres, a mis hermanos y hermanas, y sí tuve miedo, pero no sabemos cuando vamos a dejar de estar aquí, cuando es nuestro último día, sin duda el presente es el más importante de todo y las ganas que tengo de seguir adelante así que hay Mariana para más adelante, gracias a Dios” Mariana Seoane

Mariana Seoane / Instagram

¿Qué es un tumor en la tiroides como el que tuvo Mariana Seoane y cuáles son los síntomas?

La tiroides es una glándula ubicada en la parte frontal del cuello, encargada de producir hormonas que regulan funciones vitales como el metabolismo, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal. Cuando se forma un tumor en esta glándula, como lo tuvo Mariana Seoane, ya sea benigno o maligno, puede alterar su funcionamiento y generar diversos síntomas, según Mayo clinic.

De acuerdo con el portal antes mencionado y American Cancer Society, un tumor en la tiroides suele manifestarse con un bulto o hinchazón en el cuello, dificultad para tragar, ronquera o cambios en la voz, así como dolor en la garganta o el cuello. En algunos casos, también puede presentarse tos persistente o sensación de presión en la zona.

Aunque muchos tumores de tiroides no causan molestias y se detectan durante revisiones médicas rutinarias, los especialistas recomiendan acudir al médico ante cualquier masa o cambio visible en el cuello para realizar una evaluación oportuna y descartar complicaciones.

Mariana Seoane en el Mitangrit de TVNotas / Captura de pantalla

¿De qué murió Stella García, mamá de Mariana Seoane?

Mariana Seoane compartió que, mientras enfrentaba el tumor en la tiroides, contó con el apoyo incondicional de su madre, Stella García, quien murió la vida el pasado 26 de enero después de cuatro años de batalla contra el cáncer de colon.

Asimismo, Seoane aprovechó para destacar la relevancia de los chequeos médicos para una detección temprana, así como la importancia de valorar y disfrutar el tiempo junto a los seres queridos.

Mariana Seoane despide a su madre con emotivas palabras y desgarradora foto. / Instagram: @laseoaneoficial

“Admirable todo lo que mi mamá luchó por vivir y su cuerpo no le ayudó (…) Daría todo lo que tengo por abrazarla una vez más, una sola vez. Estar cuando se van es fuerte, pero también te hace entender que somos mucho más que un cuerpo, agradecida de que estábamos con ella”. Mariana Seoane

Cabe recordar que Mariana Seoane contó en el Mitangrit de Horacio Villalobos en TVNotas que su madre fue la figura más significativa en su vida, ya que siempre confió en su talento y en su capacidad para alcanzar el éxito.

“Siempre, mi madre ha sido el amor de mi vida. Yo fui una niña arcoíris, y mi mamá sufrió tres pérdidas, antes de que yo llegara. Estoy muy agradecida, tengo unos grandes padres, pero, con mi mamá, he tenido una relación fuera de lo normal. Para muchos, puede ser una relación rara”, dijo en su momento.