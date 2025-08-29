Mariana Seoane explota contra evento de radio por mala organización: “Una grosería”

La actriz y cantante Mariana Seoane vivió una amarga experiencia durante su participación en “El juego de las estrellas” de “La mejor FM”, un evento que combinó futbol y música regional mexicana. A pesar de haber sido invitada como madrina junto con la actriz Gala Montes, la intérprete terminó profundamente decepcionada por lo que calificó como una falta de respeto hacia ella y su colega. La molestia de la actriz no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tema de conversación en los medios y redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo?

Mira: Susana Zabaleta habla del físico de Belinda y desata polémica en redes; le piden que deje de ser “envidiosa”

Mariana Seoane desató la controversia en redes / Instagram

¿Qué es “El juego de las estrellas”, evento que hizo enojar a Mariana Seoane?

“El juego de las estrellas”, evento al cual asistió Mariana Seoane, es un espectáculo que fusiona el fútbol con la música regional mexicana, organizado por “La mejor FM” (97.7 CDMX) como parte de la celebración de su aniversario.

En este evento participan artistas del género, entre ellos estuvo Luis R Conriquez, Edwin Luna, Luis Ángel ‘el Flaco’, también estuvo Gala Montes, Bricos Dieras, entre otros quienes se dividieron en dos equipos —Norteños contra Bandas— para disputar un partido amistoso. Durante los descansos, los intérpretes también deleitaron al público con presentaciones musicales en vivo.

Checa: ¿Mariana Seoane anduvo con una persona menor que ella y hasta lo mantenía? Esto se sabe

¿Por qué Mariana Seoane se enojó en el evento “El juego de las estrellas”?

Mariana Seoane explicó que lo más indignante fue la ausencia de condiciones básicas para las mujeres, porque aseguró que no había baño para mujeres.

“Cuando hay una mala organización es una falta de respeto para cualquier artista, sobre todo donde hay mujeres, dos mujeres, como Gala y como yo, pero tengo que enojarme para que me respeten me parece muy feo, que haya buscado un baño y me hallan tenido que meter al vestidor de hombres y hacer pipí con los hombres en frente”, declaró a los medios.

“Que son muchos hombres pero por qué no pusieron baños portátiles para mujeres, yo no puedo echarle culpa al elenco porque eso es de quien organiza”, expresó ante los medios, dejando en claro que su inconformidad fue directamente contra los organizadores y no contra sus colegas.

Mariana Seoane se queja de los hombres / Instagram

Mariana Seoane denuncia fallas de audio en “El juego de las estrellas”

Además de la falta de servicios básicos, Mariana Seoane relató que sufrió otra decepción durante su presentación con los músicos encargados de acompañarla en la interpretación de “Así fue”.

“No solo el audio, no se aprendieron la canción, me la pusieron en el tono de Isabel Pantoja, yo la canto en el tono de Juan Gabriel, es la primera vez que me pasa una grosería de este tamaño y en lugar de pedirme una disculpa, solo me dijeron gracias por venir”, comentó visiblemente molesta.

Mariana Seoane aseguró que su experiencia fue “una grosería” y que nunca había enfrentado algo similar en su carrera. Su testimonio deja ver que, más allá de los problemas técnicos, lo que más le indignó fue la falta de respeto y organización hacia su trabajo.

Con estas declaraciones, Mariana Seoane deja claro que exigirá respeto en cada escenario, recordando que la profesionalidad debe estar por encima de cualquier improvisación.

Checa: Mariana Seoane da la cara y se disculpa por comentarios contra Susana Zabaleta: VIDEO