Lizbeth Rodríguez es hospitalizada de emergencia y preocupa a sus fans: ¿Cuál es su estado de salud?

Lizbeth Rodríguez, la famosa influencer de Exponiendo infieles, preocupó a sus fans luego de que dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia por un grave problema de salud, ¿qué le pasó? Te revelamos todos los detalles.

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Lizbeth Rodríguez fue hospitalizada. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Lizbeth Rodríguez?

El hijo de Lizbeth Rodríguez dio a conocer que su mamá fue ingresada a una unidad médica de emergencia mientras están de vacaciones en Turquía, quién publicó fotografías de la influencer acostada en una cama de hospital mientras es atendida por una enfermera, pidieron que recen por ella.

Posteriormente, la influencer relató que todo se derivó por una intoxicación que provocó vómito y debilidad. Luego se le bajó la presión y no podía caminar.

“Estoy bien, pero mi hijo se asustó. Lo que pasa es que me intoxiqué, estaba toda débil del cuerpo y me la pasé vomitando. Me andaba yendo, ya tenía la presión abajo y sin poder caminar, pero aquí me ando recuperando, gracias por sus buenos deseos”, dijo Lizbeth Rodríguez.

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¡Qué fuerte! Hospitalizan a Lizbeth Rodríguez de emergencia y surgen dudas. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Lizbeth Rodríguez?

La creadora de contenido Lizbeth Rodríguez ya se encuentra fuera del hospital, luego de que su estado de salud preocupó a sus seguidores. Además, compartió que se encuentra bien y retomó su actividad en redes sociales, lo que fue tomado como una señal de recuperación tras los días recientes.

Poco después, publicó un nuevo video en el que aborda las críticas hacia su físico, contenido que rápidamente generó reacciones entre usuarios. En comentarios, algunos internautas señalaron que el mensaje podría estar dirigido a Kim Shantal, aunque no hubo una mención directa.

“Me acabo de enterar que que cierta tipa chantilly se puso a hablar de mi físico, es increíble que en pleno 2026 sigamos hablando del físico, la chica dice que yo debería bajar al menos 20 kilos para alcanzar su peso. Te has operado la nariz como dos veces, te has operado las bubbies mínimo dos veces también, te has hecho un montón de procedimientos bien raros en la cara, ya no se sabe si eres hombre o mujer. Todavía se atreve a criticarme, en la cara yo no me he hecho nada, mi nariz es natural”. Lizbeth Rodríguez.

Al momento, no hay más actualizaciones sobre el estado de salud de Lizbeth. Se desconoce si la dieron de alta.

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Estado de salud de Lizbeth Rodríguez tras hospitalización de emergencia: esto se sabe. / Redes sociales

¿Quién es Lizbeth Rodríguez?

Lizbeth Rodríguez es una creadora de contenido, conductora y presentadora mexicana nacida el 22 de mayo de 1994. Se dio a conocer por su participación en el programa digital Exponiendo infieles, donde ganó visibilidad en redes sociales a partir de dinámicas enfocadas en relaciones de pareja.

A lo largo de su trayectoria en plataformas digitales, ha desarrollado un canal propio en el que comparte distintos tipos de contenido, como vlogs, storytimes y videos temáticos, así como retomar las infidelidades tras su salida de Badabun.

Con el paso del tiempo, su contenido ha evolucionado y actualmente se enfoca en formatos personales y series dentro de su canal. Su actividad en redes también ha generado conversación en distintas ocasiones debido a intercambios con otros creadores, lo que ha mantenido su nombre presente en redes sociales.

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