Xuxo Dom denuncia agresión ¡con gas pimienta! y todo queda en VIDEO: ¡Momentos de tensión en plena calle!

El influencer Xuxo Dom dio a conocer que sufrió un ataque con gas pimienta cuando transitaba por las calles de la ciudad, ¿qué pasó y por qué se derivó el conflicto? Te revelamos todos los detalles.

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¿Qué le pasó a Xuxo Dom? Denuncia ataque con gas pimienta. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Xuxo Dom y por qué sufrió un ataque con gas pimienta?

Xuxo Dom dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales que el sábado 4 de abril en la noche tuvo una discusión con el conductor de otro vehículo debido al tráfico que había en la zona, en ese momento optó por bajar su vidrio y el conductor roció gas pimienta hacia su dirección.

“Regresando a casa con un poco de tráfico una persona empezó a pelear conmigo… yo cometí el error de bajar mi vidrio y bendecirlo diciéndole ‘Dios te bendiga’ en vez de decirle algún insulto o pelear… el procedió a lanzarme gas pimienta , nunca me había pasado”, destacó el influencer.

Posteriormente el conductor también le dijo “Que Dios te bendiga y se fue”, mientras el creador de contenido comenzaba a presentar síntomas como ardor en los ojos y desorientación temporal.

“Ni siquiera sabía lo que era el gas pimienta, en ese momento lo experimenté y es horrible, pero en fin, nuevamente espero que Dios le bendiga y que pague por lo que hizo, al menos que le dé vergüenza a sus allegados de cómo actuó… ya la gente hoy en día vive estresada y con odio, pero esto no puede ser posible, la gente no puede agredir así no más porque si”, detalló Xuxo Dom.

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Influencer Xuxo Dom denuncia agresión con gas pimienta: así ocurrió. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Xuxo Dom tras el ataque con gas pimienta?

El gas pimienta suele provocar una reacción inmediata e intensa, su función principal es incapacitar de forma temporal a una persona a través de estímulos físicos e intensos. Los síntomas suelen empezar a dejar de sentirse entre los primeros 15 y 30 minutos, aunque en la mayoría de los casos suelen desaparecer por completo en una hora y no dejan secuelas.

Ante esto, Xuxo Dom se encuentra bien y pidió ayuda para localizar al conductor del automóvil que lo atacó, poniendo las placas de su coche, sin embargo, no dio a conocer con exactitud los detalles que provocaron el conflicto.

“El tipo que me agredió con gas pimienta trabaja en el hospital, al parecer es ‘doctor’, ayúdenme a dar con él”, escribió Xuxo Dom a sus seguidores.

Algunos internautas calificaron al señor que arrojó gas pimienta como héroe, algunos de los comentarios fueron:



“Qué buena puntería del señor, le atinó al puerco”.

“Hizo lo que el 99% de las personas que comentaron en este post quisiera hacer. Es nuestro héroe”.

“Que gran héroe el señor yo haría lo mismo si te llegará a ver”.

“El doc solo hizo lo que muchos quisiéramos haber hecho”.

“Si lo demanda, todos cooperamos para sacarlo y para su abogado, ese doctor es un héroe nacional”

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¡Lo agreden! Xuxo Dom sufre ataque con gas pimienta. / Redes sociales

¿Quién es Xuxo Dom?

Xuxo Dom es un creador de contenido que nació el 7 de julio de 1990 y ha desarrollado su carrera como comediante y actor de voz en plataformas digitales. Su crecimiento comenzó con la apertura de su canal de YouTube en enero de 2012, espacio desde el que empezó a compartir distintos formatos de entretenimiento enfocados en el humor.

A lo largo de su trayectoria, ha publicado canciones originales de comedia, bromas telefónicas y videos de imitaciones, contenidos que le han permitido conectar con una audiencia amplia. Su canal ha acumulado cientos de millones de reproducciones, consolidándose como uno de los creadores digitales con presencia constante en este tipo de formatos.

Además de su actividad en YouTube, mantiene interacción con su audiencia a través de redes sociales, donde suma millones de suscriptores y seguidores. En estos espacios comparte fragmentos de su trabajo, así como contenido relacionado con su día a día y proyectos dentro del ámbito del entretenimiento digital.

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