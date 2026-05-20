Paolita Suárez reaparece tras brutal choque automovilístico en León, Guanajuato: FOTO

Paolita Suárez ha encendido las alarmas entre sus seguidores. Y es que, durante la noche del martes 19 de mayo, se dio a conocer que había sufrido un accidente automovilístico en su natal León, Guanajuato. De acuerdo con información de Javier Ceriani, su camioneta habría impactado contra el camión de un repartidor y, aparentemente, estaba alcoholizada.

En medio de la preocupación, la integrante de ‘Las Perdidas’ hace su primera aparición pública y revela cuál es su estado médico actual. Te contamos todos los detalles.

Paola Suárez sufre accidente / Redes sociales

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Esto dijo Paolita Suárez tras su accidente automovilístico

A través de Instagram, Paolita Suárez confirmó que sí había sido hospitalizada tras el accidente que sufrió, pero que, al parecer, estaba relativamente bien, pues comentó que será dada de alta esta noche.

También indicó que, tras salir de la clínica, hará una transmisión en vivo para contar más acerca de lo ocurrido, agradeciendo todo el cariño y apoyo de sus fans.

“Hola, comadres, sólo para avisarles que estoy bien. Voy saliendo del hospital en la noche. Les voy a hacer un en vivo. Gracias por los mensajes tan bonitos de preocupación”, expresó.

Aunque sus palabras fueron tranquilizadoras, muchos siguen preguntándose qué fue lo que pasó realmente. Y es que se han manejado diversas teorías de la situación.

Algunos, como el periodista Javier Ceriani, han reportado que la influencer realmente escapó de la escena y no fue hospitalizada, como ella misma lo dijo. Otros confirman la versión de Suárez y dicen que sí fue llevada a una clínica para su atención médica. También se maneja que estuvo discutiendo con una persona momentos antes del impacto.

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¿Qué le pasó a Paolita Suárez tras accidente automovilístico?

En medio de todos los dimes y diretes acerca del accidente de Paola Suárez, su madre, mediante una transmisión en vivo, dio detalles sobre lo ocurrido, así como del estado médico de su hija.

Dicha emisión se habría realizado hace algunas horas. La mujer comenta que sí se sintió sumamente alarmada tras enterarse de lo ocurrido, pues pensó que la influencer estaba grave de salud.

“Sí, me espanté. Me alarmé. Dije: ‘La camioneta está destrozada y no la veo a ella (en el video)’. Mi reacción fue imaginarme lo peor con Paolita”. Mamá de Paolita Suárez

Aunque señaló que Paola ya se encuentra estable, al parecer, sí quedó con algunas secuelas físicas, principalmente en el rostro.

“Paolita está delicada, chicos, pero no sé si la vayan a operar, a ver qué reacción tiene su ojo. También creo que su tabique está fracturado. Paolita ni nadie de las chicas se merece algo así. Mi Pao es dadivosa con mucha gente. No se lo deseo a nadie”, expresó entre lágrimas.

¿Qué se dijo sobre el accidente que sufrió Paolita Suárez?

Durante la noche del pasado martes 19 de mayo, el periodista Javier Ceriani reportó que Paola Suárez había chocado contra un repartidor.

Según informó, venía de una marisquería y, aparentemente, manejaba bajo los influjos del alcohol. En los videos que mostró de la escena, se puede ver la parte delantera de la camioneta de la influencer completamente destrozada. Habría impactado contra la parte trasera de un camión de refrescos.

El comunicador dijo en ese entonces que, probablemente, la influencer escapó del lugar. No obstante, las versiones oficiales sugieren que realmente fue hospitalizada.

Hasta ahora, se desconoce el estado médico de la persona contra la que habría chocado Paola. En tanto que ninguna de ‘Las Perdidas’ ha dado alguna clase de comunicado acerca de la situación.

Lo más cercano fue el grupo de fans de Paola, que solo pidió al público que hiciera caso omiso de los rumores.

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