¿De las Perdidas a Hollywood? Selena Gomez usa audio viral de Paola Suárez y enloquece a México

Lo que parecía un simple video promocional terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales. Selena Gomez, estrella global y dueña de Rare Beauty, decidió usar un audio viral de Paola Suárez, integrante del colectivo “las Perdidas”, y con eso logró encender TikTok y emocionar a fans mexicanos. ¡Nadie lo venía venir!

Selena Gomez y Paola Suárez

¿Por qué el audio viral de Paola Suárez apareció en un video de Selena Gomez?

Selena Gomez publicó en TikTok un video para promocionar uno de los productos estrella de Rare Beauty: un polvo compacto. Sin embargo, lo que realmente captó la atención no fue el maquillaje, sino el audio de fondo. Mientras la cantante se aplica el producto, se escucha claramente la frase: “Miren comadres”, expresión que Paola Suárez popularizó en redes sociales y que se volvió parte del lenguaje digital en México.

El uso del audio viral de Paola Suárez no fue casual. En TikTok, los sonidos en tendencia son una de las herramientas efectiva para crear viralidad. Selena Gomez entendió perfectamente el fenómeno y apostó por un audio que conecta directamente con el público latino y, especialmente, con los usuarios mexicanos que siguen de cerca a “las Perdidas”.

La reacción fue inmediata: miles de personas reconocieron la voz, compartieron el video y celebraron que una figura internacional utilizara un audio nacido en el Internet mexicano.



“Selena le sabe al marketing.”

“OMG, esto es icónico.”

“Rare Suárez con dos, tres productos.”

“Pensé que era otro audio, me asusté.”

“¿Lavaron los polvos antes de sacarlos a la venta?”

“Selena sabe la existencia de nuestras patitas.”

Muchos usuarios incluso comenzaron a imaginar una colaboración formal entre Selena Gomez y “las Perdidas”, mientras otros adaptaron más frases virales de Paola Suárez y Wendy Guevara para nuevos videos. El audio se convirtió, una vez más, en tendencia, pero ahora con un alcance internacional.

¿Qué dijo Paola Suárez sobre el video viral de Rare Beauty?

Aunque no hubo un comunicado formal, Paola Suárez sí reaccionó. A través de sus historias de Instagram, la integrante de “las Perdidas” compartió el video publicado por Rare Beauty, dejando ver su emoción y sorpresa por el inesperado momento viral.

Hasta ahora, ni Wendy Guevara ni Karina Torres han dado declaraciones públicas sobre el tema, pero los fans no descartan que en los próximos días alguna de ellas reaccione, sobre todo considerando la magnitud que alcanzó el video.

