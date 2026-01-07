Ricardo Pérez de ‘La Cotorrisa’ desmiente a Xuxo Dom; exhibe conversación previo a demanda: “Del hate se come”

La demanda de Jessica Bustos, esposa de Xuxo Dom, contra Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores de ‘La Cotorrisa’, por acoso y abuso sexual da un nuevo giro. Luego de que el Xuxo declarara que, presuntamente, la parte acusatoria jamás buscó “arreglar las cosas”, Ricardo lo desmiente y muestra una conversación que sostuvieron previo a que iniciara el proceso legal.

¿Cuál es la demanda que la esposa de Xuxo Dom entabló contra ‘La Cotorrisa’?

Hace algunos meses, Jessica Bustos, esposa de Xuxo Dom, demandó a Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores de ‘La Cotorrisa’, por unos comentarios que hicieron sobre su físico en una emisión de su podcast.

Si bien los influencers se disculparon públicamente y todo parecía haber quedado en el olvido, Yoshi, como es conocida en redes sociales, inició un proceso legal en su contra por presunto abuso y acoso sexual.

En respuesta, el equipo legal de ‘La Cotorrisa’ lanzó un comunicado en el que se menciona que sus representados están siendo víctimas de una “campaña de difamación”. En las últimas semanas, tanto Jessica como Xuxo han declarado que el proceso estaba lleno de “irregularidades” y que los influencers, presuntamente, se estaban valiendo de sobornos para beneficiarse.

Ante esto, los abogados de los presentadores emitieron un nuevo comunicado señalando que las autoridades, tras evaluaciones correspondientes, dictaminaron que Yoshi no tenía signos de haber sido acosada o abusada.

Justo el pasado martes 6 de enero, se celebró una nueva audiencia. Los influencers no asistieron y mandaron a sus abogados en su representación, quienes explicaron que la audiencia fue para ratificar las medidas de protección para Jessica y su familia.

¿Xuxo Dom y su esposa buscan dinero con la demanda en contra de ‘La Cotorrisa’?

Tanto Xuxo Dom como su esposa, Jessica Bustos, han declarado en diversas ocasiones que su único objetivo con la demanda es “hacer justicia”. En el caso específico de Dom, sostiene que ‘La Cotorrisa’ no ha tenido interés en arreglar las cosas y que incluso ha incentivado a sus fans a agredirlos con insultos como “hambriados”.

Si bien los presentadores han optado por hacer que su equipo legal hable del asunto, hace algunas horas, Ricardo Pérez compartió una conversación que habría sostenido con Xuxo previo a la demanda, más específicamente, en febrero del año pasado.

En la captura, se puede leer que el actor de doblaje agradece las disculpas que se emitieron en su momento por los “chistes” contra su esposa, asegurando no importarle el hate que pudiera recibir.

“Ustedes dieron la cara y se dieron cuenta de su error. Gracias por hacerla pública y sobre todo valorar a mi esposa. El hate y la gente sin educación siguen… pero en fin también del hate se come” Xuxo Dom

Pérez se habría dicho muy arrepentido por su “error” y volvió a disculparse. Xuxo habría terminado la conversación mandándole un “abrazo”.

Ricardo Pérez “‘Nunca nos escribieron para arreglar las cosas’. Este fue el último mensaje que me mandó. Después de esto nos denunciaron... ‘pero en fin también del Hate se come’”.

¿Qué ha dicho Xuxo Dom tras ser exhibido por Ricardo Pérez?

Hasta el momento, Xuxo Dom no se ha pronunciado sobre la conversación exhibida por Ricardo Pérez. Sin embargo, durante la última audiencia, habló para TVNotas y afirmó que apoyará a su esposa para que se le “haga justicia”.

De acuerdo con la celebridad, tanto él como su pareja han sido víctimas de amenazas de muerte y extorsiones, por lo que espera que la ley trabaje para “protegerlos”.

“Realmente han sido muchos ataques, muchas amenazas. El proceso penal que se está llevando a cabo es muy desgastante. Sin embargo, trato de mantenerme firme. La audiencia es para sus medidas de seguridad y para ratificar los ataques que se han hecho. Mínimo 100 mensajes diarios de amenazas y ofensas hacia nuestras personas”, expresó.

