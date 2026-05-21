Kunno revela Pepe Aguilar se considera “su sugar"; ¡se quiere quedar con el apellido de Ángela! VIDEO

Kunno hizo una revelación que sorprendió a más de uno y es que mencionó que el cantante Pepe Aguilar dice ser su supuesto “sugar”, ¿será que hay algo más entre ellos? Te contamos los detalles.

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Kunno causa revuelo por hablar de Pepe Aguilar. / Redes sociales

¿Qué relación tiene Kunno con los Aguilar?

Kunno en una de las personas más cercanas al círculo de Ángela Aguilar y Christian Nodal. En distintas ocasiones se les ha visto juntos en eventos, celebraciones y reuniones privadas, entre ellas el cumpleaños del intérprete sonorense realizado en Zacatecas. Además de convivir frecuentemente con la pareja, el influencer también ha salido públicamente en defensa de la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar en medio de varias polémicas y comentarios contra la cantante.

Recientemente, durante un encuentro con medios de comunicación, Kunno fue cuestionado sobre la posibilidad de que Ángela Aguilar quisiera conocer a la hija de Cazzu y Christian Nodal. Ante las preguntas, el creador de contenido respondió hablando sobre la personalidad de la cantante y la forma en que, según él, enfrenta este tipo de situaciones.

“Ángela es una persona llena de amor. Ella no tiene ningún problema con absolutamente nadie, como lo ha dicho desde el inicio, es una niña feliz”, declaró el influencer.

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Kunno, Ángela Aguilar y Nodal son muy cercanos. / Redes sociales

¿Pepe Aguilar es “sugar” de Kunno?

Kunno volvió a llamar la atención al hablar sobre la cercanía que mantiene con la familia de Pepe Aguilar. En medio de bromas y comentarios en tono relajado, el creador de contenido hizo referencia al apellido Aguilar y aseguró que incluso ya forma parte del círculo familiar, lo que rápidamente provocó reacciones pues mencionó que el cantante es su “sugar”, dejando boquiabierto a más de uno. Esto dijo a la prensa.

Ante la prensa y entre risas, el influencer siguió jugando con la idea de adoptar el apellido Aguilar, pues es común ver al influencer junto a Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“Kunno Aguilar siempre he sido. Pepe ya me dijo, Pepe me dice que soy su hijo adoptivo y luego me dice que diga que es mi sugar, entonces pues ya no sé, pero yo arraso con todo, con lo que puedo, de que yo me quedo con el apellido, me quedo con el apellido”. Kunno.

El término “sugar daddy” se utiliza para describir a un hombre, generalmente mayor, con estabilidad económica y poder adquisitivo, que mantiene una relación con una persona más joven, conocida popularmente como “sugar baby”. Este tipo de vínculo suele estar relacionado con apoyo financiero, regalos, viajes o distintos beneficios materiales, mientras ambas personas comparten compañía y tiempo juntos.

Al momento, Pepe Aguilar no ha dado respuesta a sus contundentes declaraciones. No obstante, en redes sociales esta polémica ya está dando de qué hablar.

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¿Nuevo integrante de los Aguilar? Kunno asegura que Pepe Aguilar es su “sugar”. / Redes sociales

¿Quién es Kunno?

Kunno es un creador de contenido de contenido que alcanzó popularidad principalmente a través de TikTok. Nacido el 8 de mayo de 2000, comenzó a publicar videos en la plataforma en febrero de 2019 y, con el paso del tiempo, logró reunir millones de seguidores gracias a clips relacionados con baile, tendencias y contenido sobre estilo de vida. Actualmente, su cuenta .kunno suma más de 34 millones de seguidores.

A mediados de 2020, el influencer se volvió tendencia luego de que su baile conocido como “Kunno Caminata” se viralizara en TikTok y fuera replicado por usuarios dentro y fuera de la plataforma. Ese mismo año también apareció en un episodio del programa Como dice el dicho, ampliando su presencia en televisión y otros espacios del entretenimiento digital.

Además de TikTok, Kunno mantiene actividad constante en Instagram, donde supera los 6 millones de seguidores y comparte fotografías, videos y parte de su vida cotidiana. En agosto de 2020 documentó en redes sociales una lipoescultura a la que se sometió. También participó en diversos programas de televisión, realities, entrevistas y proyectos digitales desde que alcanzó la fama en redes sociales. Aquí algunos de ellos:



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