¡’Lady Racista’ a la cárcel! Buscan orden de aprehensión en su contra tras incumplir medidas del juez

El caso de Ximena Pichel, mejor conocida en redes sociales como ‘Lady Racista’, vuelve a dar de qué hablar. A casi un año de su crimen, se reportó que buscan emitir una orden de aprehensión en su contra por haber incumplido las medidas impuestas por un juez. Te contamos todo lo que se sabe.

Lady Racista / Redes sociales

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¿Quién es ‘Lady Racista’ y qué fue lo que hizo?

Todo ocurrió en junio de 2025, en la colonia Hipódromo, en la Condesa. Ximena Pichel, una mujer de origen argentino, tuvo un altercado con un policía que le puso una “araña” a su vehículo por no pagar el parquímetro.

La mujer comenzó a insultar a la autoridad, lanzando comentarios como: “No me insultes, pin… negro, no me estés insultando, cul…”, “Los odio por nacos” y “Odio a los negros como tú”. La discusión quedó grabada en video y se viralizó rápidamente.

Los internautas, principalmente mexicanos, se dijeron indignados por el comportamiento de la mujer, a quien apodaron ‘Lady Racista’. La argentina enfrentó un juicio por sus actos y, para evitar ir a prisión, se comprometió a cumplir las medidas impuestas por el juez.

Se le ordenó acudir a los tribunales a firmar periódicamente durante seis meses, pagar cerca de 100 mil pesos al policía agredido, tomar terapia y asistir a cursos para prevenir la discriminación. Además de realizar servicio social en la Comisión para Prevenir la Discriminación (COPRED).

Durante el desarrollo de su juicio, la mujer recibió muchos ataques tanto de forma digital como física. En aquella época, se viralizó un video en el que se ve a mucha gente arrojándole basura mientras salía de una de sus audiencias.

Lady Racista / Redes sociales

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¿Qué pasará con ‘Lady Racista’?

Hace algunas horas, el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, informó que, aparentemente, ‘Lady Racista’ presuntamente no ha cumplido con parte de las medidas impuestas por un juez, por lo que se buscará una orden de aprehensión en su contra.

Según el comunicador, la mujer presuntamente tendrá que presentarse el próximo 20 de mayo para una audiencia, en la que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pedirán que sea enviada a prisión.

“INCUMPLE LADY RACISTA; BUSCARÁN ORDEN de APREHENSIÓN en SU VS Ximena Pichel no ha tomado las terapias vs discriminación como lo ordenó un juez. Ante ello, fue citada a audiencia mañana en el @PJCDMX, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX buscarán que el juez ordene encerrarla”. C4 Jiménez

Hasta el momento, no hay más información sobre este caso. En tanto que los internautas han exigido que la mujer sea encarcelada y cumpla una condena por sus acciones.

INCUMPLE LADY RACISTA; BUSCARÁN ORDEN de APREHENSIÓN en SU VS

Ximena Pichel no ha tomado las terapias vs discriminación como lo ordenó un juez.

Ante ello, fue citada a audiencia mañana en el @PJCDMX @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX buscarán q el juez ordene encerrarla. pic.twitter.com/KS2DQr6ScR — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 19, 2026

¿Qué ha dicho ‘Lady Racista’ sobre su caso?

Hasta el momento, ‘Lady Racista’ no ha hecho comentarios sobre su posible aprehensión. De hecho, desde que comenzó su caso, se ha mantenido alejada de las redes sociales. Su última declaración pública fue semanas después de lo ocurrido.

En aquella ocasión, reconoció su error y se disculpó con el policía afectado, así como con todos aquellos que pudieron sentirse agraviados por sus palabras.

“Hoy quiero dirigirme a ustedes desde lo más profundo de mi ser. Soy plenamente consciente de la gravedad de mis palabras y sé que lo que dije estuvo mal. No hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan. Fue un error que asumo con responsabilidad. A la persona a la que ofendí directamente, le pido perdón con honestidad. A quienes se sintieron heridos o decepcionados por mí, también les ofrezco mi disculpa más genuina”, indicó.

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