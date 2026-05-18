¿Gomita deja el espectáculo? La conductora mexicana sorprende vendiendo hot dogs y las redes explotan

La influencer y conductora Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como ‘Gomita’, causó impacto en redes sociales durante las últimas horas, luego de aparecer en un puesto de hot dogs, algo que muchos tomaron como su nuevo emprendimiento, ¿para despedirse de los foros de grabación? ¿Qué pasó realmente?

Gomita respondió en una historia de manera contundente todo el hate sobre su cuerpo / Instagram

¿Gomita se dedica actualmente a vender hot dogs?

La polémica se desató en redes sociales durante la noche del domingo 18 de mayo, cuando Gomita compartió una serie de videos, en los cuales, dejaba ver una faceta diferente en su persona: la venta de comida.

Niñas, aquí está el puesto que armamos. ¿Qué tal, sí me compran o no? (...) Aquí mi letrero en la entrada para que los hermanos cuando bajen ya les dé hambre. Gomita vía Instagram

Esta primera historia en el Instagram de la influencer sorprendió a sus seguidores. Muchos comenzaron a especular si se trataba del adiós definitivo a la televisión, otros que podrían existir problemas de dinero.

Ante los miles de comentarios, Gomita lanzó otro video para aclarar la situación. ¿Qué fue lo que dijo?

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Gomita vendiendo hot dogs / IG: gomitaoficial123 y redes sociales

¿Qué dijo Gomita sobre su nuevo puesto de hot dogs?

La respuesta de seguidores no solo fue en Instagram, pues Gomita también compartió vía TikTok su nuevo negocio, acumulando miles de reacciones de internautas. Aquí algunos de los comentarios:



“Cada que veo un video suyo cambio de negocio”,

“La Gomita es igual que yo, poniendo negocio de cualquier cosa” y,

“Ya no halla ni qué”.

Fue en ese momento que Gomita subió otro video, revelando que se trata de una forma de ayudar a la iglesia de la que ella forma parte:

No es mi negocio niñas, y no estoy abriendo un negocio y otro. Este es el de la iglesia que me daba mucha ilusión compartir la comida con los hermanos, y en este caso ahorita venderla para recaudar más dinero para la iglesia. Gomita

Por último, Gomita reapareció para decir que su venta de hot dogs fue un total éxito, vendió todo y que ahora podrá invertir para vender más cosas: “ Se vendió todo, gloria a Dios. Creo que para la otra voy a comprar más ”, dijo Gomita.

El tema siguió generando debate, aunque la gran mayoría de internautas aplaudieron esta nueva faceta de la conductora mexicana.

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¿Quién es Gomita y cuál es su trayectoria?

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, es una influencer, conductora y creadora de contenido mexicana que alcanzó la fama gracias a su participación en televisión.

Gracias a su participación en el programa televisivo Sabadazo, se convirtió en un rostro conocido para la audiencia mexicana.

Además, Gomita fue una de la participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos México, reality en el que protagonizó diferentes polémicas.

Tras su salida de la televisión, Gomita enfocó gran parte de su carrera en plataformas digitales como YouTube, Instagram y TikTok, donde comenzó a compartir aspectos de su vida cotidiana, rutinas de belleza, cirugías estéticas, viajes y experiencias personales.

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