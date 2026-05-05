Gomita vive bochornoso momento en VIDEO al intentar inflar un globo: ¿Fue la silla o ella se tiró un gas?

Araceli Ordaz, o mejor conocida como Gomita, nuevamente está viral en las redes sociales, luego de protagonizar un momento bochornoso en redes sociales. Al intentar inflar un globo, parecería que el esfuerzo fue de más, pues algo más sonó y no fue el globo. ¿Fue la silla? ¿O se le salió un gas? Acá te compartimos el momento.

Gomita vuelve a ser tendencia por un bochornoso momento. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál fue el bochornoso momento que protagonizó Gomita?

Gomita en su red social de TikTok vivió un bochornoso momento, ya que al intentar inflar un globo, su esfuerzo fue más allá, pues en redes sociales se hizo viral el video, donde aseguran que presuntamente se ¡tiró un gas!

La exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ se mostraba contenta y estirando el globo, pero al momento de comenzar a inflarlo, algo más se escuchó:

“Tiene años que no hago globos. Vamos a ver”. Gomita.

Al no poder inflarlo y hacer el esfuerzo, fue el momento en que se escuchó algo más, que muchos usuarios indicaron que se trataba de una flatulencia, mientras que otros señalaron que era el ruido de la silla.

Al final del material, Gomita no logró inflar el globo. Hasta el momento, Gomita no se ha pronunciado por el video viralizado en redes, donde supuestamente se tiró un gas, pero el material causó muchas reacciones en sus redes sociales.

“No manches, ya no puedo inflar”. Gomita.

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¿Por qué Gomita se operó a principios de este año?

Durante el mes de febrero, Gomita anunció que se había sometido a una operación de emergencia debido a un problema estomacal.

La influencer detalló que su vida estuvo en riesgo, pero todo salió bien en la intervención médica. Aunque no dio más detalles, en redes sociales señalaron que la hospitalización de emergencia de Gomita relacionada con su estómago era por los suplementos alimenticios que usó para bajar de peso.

Durante varias semanas, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ mostró su recuperación a sus seguidores en su cuenta oficial de TikTok e Instagram.

Gomita fue hospitalizada debido a una complicación estomacal. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál es su estado de salud de Gomita?

Luego de casi haber estado al borde de la muerte y su recuperación, la cual señaló como ‘dolorosa’, Gomita se encuentra bien de salud, luego de haber sido internada a principios de este año.

Su impresionante cambio físico y de apariencia lo ha dado a conocer en sus redes sociales tras su participación en ‘La casa de los famosos México’, lo que la ha dejado con miles de seguidores en TikTok e Instagram.

En sus redes, Gomita protagoniza diversos momentos, tanto de sus rutinas para cuidar su peso como ocasiones en donde se le ve inflando el globo, que recientemente la ha viralizado tanto por no poder haberlo lograrlo como por supuestamente haberse tenido un momento bochornoso por una flatulencia que presuntamente intentó ocultar.