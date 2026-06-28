Gomita revela las razones médicas por las que no se ha quitado los implantes: “Va a ser traumático”, asegura

Gomita regresó al circo junto a su hermano Lapizín tras estar al borde de la muerte. En su regreso, la exhabitante de La casa de los famosos México se sinceró sobre los implantes en el pecho que aún conserva pese a haberse realizado más de 15 cirugías estéticas.

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Gomita se sincera sobre las operaciones estéticas. / Redes sociales

¿Por qué Gomita estuvo al borde de la muerte tras cirugías estéticas?

Fue a principios de 2026 cuando Gomita alarmó a sus fans al informar que fue hospitalizada de emergencia y estar a punto de perder la vida.

Aunque en un principio se mantuvo reservado sobre los detalles, con el tiempo se dio a conocer que presentó problemas de salud tras someterse a un bypass gástrico.

Se trata de un procedimiento de cirugía en el que se reduce el tamaño del estómago y se modifica la digestión, lo que favorece la pérdida de peso; sin embargo, es considerada de alto impacto y obliga a los pacientes a tener una dieta estricta en las primeras semanas.

Aunque en un principio todo parecía ir bien, la influencer presentó complicaciones al tener una hernia interna, una condición que resulta peligrosa después de realizarse un bypass gástrico. Tras estar a punto de perder la vida, Gomita aseguró que llevaría un estilo de vida más cuidadoso.

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Gomita estuvo a punto de perder la vida. / Redes sociales

¿Qué hizo Gomita tras superar el problema médico por el que casi pierde la vida?

Después de superar el problema médico junto a su familia, Gomita reveló su mayor arrepentimiento al normalizar las cirugías estéticas por ser una figura pública. Durante su podcast, la creadora de contenido habló abiertamente sobre el tema y resalta la importancia de cuidar la alimentación.

De acuerdo con Araceli Ordaz, desde hace cinco años no se realizan cirugías estéticas, pero admitió que muchas veces accedió a modificar su cuerpo debido a la presión social que vivió cuando tenía una gran audiencia en redes.

“Muchos años cometí el error como figura pública o como influencer de normalizar las cirugías y cometí un gran error”, expresó, resaltando que, tras estar al borde de la muerte, busca cuidar su alimentación y hacer ejercicio en lugar de recurrir a procedimientos quirúrgicos.

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Gomita se sinceró tras estar al borde de la muerte. / Redes sociales

¿Por qué Gomita no se ha quitado los implantes tras estar al borde de la muerte?

Después de sincerarse sobre el difícil proceso que superó, Gomita compartió la razón por la que no se ha retirado los implantes del pecho pese a haber estado al borde de la muerte tras múltiples cirugías estéticas.

De acuerdo con la exhabitante de La casa de los famosos México, los médicos le comentaron que podría ser un proceso traumático, por lo que ha decidido conservarlos e ir poco a poco:

“Yo me puse implantes en pompas, ya me los quité, tenía implantes en busto, súper grandes, también ya redujeron. No me pudieron quitar como todos los implantes porque me dijeron ‘te vas a ver muy mal y para ti todavía eso va a ser más traumático’, entonces vamos poco a poco”. Gomita, Araceli Ordaz

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