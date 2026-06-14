Gomita lanza indirecta a Peso Pluma tras ruptura con Kenia Os, ¿fan de su relación?

Después de que Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su ruptura tras poco más de un año de relación, las reacciones en redes no se hicieron esperar, pues durante meses fueron una de las parejas más queridas de los espectáculos.

Además de seguidores, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, fue una de las creadoras de contenido que reaccionó a la noticia con un video que generó diversas reacciones. ¿Quiere una oportunidad con Peso Pluma?

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Kenia Os y Peso Pluma pusieron fin a su relación. / Redes sociales

¿Cómo anunciaron su ruptura Kenia Os y Peso Pluma?

Después de que Kenia Os dijo que la prensa la había lastimado mientras le preguntaban sobre su relación con Peso Pluma, la intérprete de “Año sabático” rompió el silencio y divulgó un comunicado en el que confirmó que su historia con el cantante ya había terminado.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”. Kenia Os y Peso Pluma

Las versiones sobre la causa de su ruptura no tardaron en aparecer, pero una de las que más llamó la atención fue la de Gomita, quien además de lanzar un contundente mensaje a Peso Pluma dejó al descubierto su gusto por Kenia Os.

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Comunicado de ruptura entre los cantantes Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Gomita a la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma?

A través de su cuenta de TikTok, Gomita compartió un cómico video en el que hizo referencia a la ruptura de los intérpretes de “Tommy & Pamela” y a un comentario que Kimberly Loaiza hizo en el pesado sobre sus deseos de colaborar con Peso Pluma.

“Tengo miedo de que PP ahora sí cante Devoto”, se lee el breve clip en el que aparece Araceli Ordaz cantando el reciente sencillo del intérprete de corridos tumbados.

Cabe recordar que Kimberly Loaiza y Kenia Os sostuvieron una polémica en 2018, y años después, Loaiza y Juan de Dios hicieron comentarios en los dejaron al descubierto que les gustaría que Peso Pluma cantara “Devoto”, por lo que muchos usuarios han manifestado su miedo a que la colaboración suceda.

Por lo tanto, la exparticipante de La casa de los famosos México no busca una oportunidad con Peso Pluma, solo se unió a la ola de comentarios que circula en redes sobre la separación de los cantantes.

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¿Por qué se dice que Kenia Os y Peso Pluma podrían regresar?

Antes de que Peso Pluma sorprendiera con un lujoso regalo previo a su cumpleaños, el periodista Gabo Cuevas aseguró que estaría buscando una reconciliación con la cantante; sin embargo, el reciente carro que adquirió desató teorías de una posible “superación”.

“Me contó esta fuente fidedigna que Kenia Os y Peso Pluma se están reconciliando. Él la está buscando. Le mandó arreglo buchón en su departamento de la Ciudad de México. Kenia es la que no cede”, contó el periodista.

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