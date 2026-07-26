Peso Pluma protagoniza ‘pelea’ con aficionados del Cruz Azul, ¿hubo golpes?: “Se pasó”| VIDEO

Aunque ya pasó una semana desde el final del Mundial 2026, la pasión por el fútbol sigue latente en México. Peso Pluma, quien recientemente se separó de Kenia Os, lo dejó más que claro con su reacción a la derrota de Toluca frente a Cruz Azul en el partido de ‘Campeón de campeones’. ¿Qué pasó? Te contamos los detalles.

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Peso Pluma asistió al partido de Campeón de Campeones / Redes sociales

¿Cómo fue la derrota de Toluca frente a Cruz Azul en el partido de ‘Campeón de campeones’?

El sábado 25 de junio, se realizó el partido de ‘Campeón de campeones’ en la ciudad de Carson, a las afueras de Los Ángeles. Cruz Azul y Toluca, ganadores del Torneo de Apertura y de Clausura, se enfrentaron para dictaminar quién era el mejor.

Al final, el resultado fue 3-1 a favor de la llamada ‘Máquina Celeste’. Así fueron los goles:

José Paradela (Cruz Azul) — Disparo colocado desde la media luna.

Alexis Vega (Toluca) — Remate raso tras jugada de tiro libre.

Charly Rodríguez (Cruz Azul) — Disparo potente tras una gran descolgada.

José Paradela (Cruz Azul) — Golazo de tiro libre para sentenciar el partido.

A través de redes sociales, los jugadores del Cruz Azul han celebrado este logro y han agradecido al público por todo el apoyo que les brindaron durante el encuentro.

“Familia Cruz Azul, ¡hoy somos el Campeón de Campeones! Gracias por creer y por ser parte de este proyecto. Sigamos construyendo la grandeza de esta institución. Les envío un fuerte abrazo”, declaró Víctor Velásquez, el presidente del club.

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Peso Pluma apoyó a Toluca en su partido contra Cruz Azul / Redes sociales

Peso Pluma ‘confronta’ a los aficionados del Cruz Azul

Pese a su apretada agenda laboral y acusaciones de fraude, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, se dio el tiempo para asistir al partido de ‘Campeón de campeones’. El artista estaba apoyando a Toluca.

Tras la derrota de su equipo, algunos aficionados del Cruz Azul lo voltearon a ver y empezaron a burlarse, diciendo que su club había sido el mejor. Al principio, el cantante sonrió y hasta invitó a uno de los presentes a tomar su trago.

Aunque en ningún momento se mostró grosero, muchos aseguran que PP se mostró algo molesto durante la interacción. Tras señalar que Toluca había metido un “golazo”, simplemente decidió retirarse del lugar.

El hecho quedó registrado en redes sociales. Para la mayoría, fue un hecho muy curioso, principalmente porque no se sabe a qué equipo le va la celebridad. Según sus fans, se le ha visto en otros partidos con playeras de diversos clubes.

Hasta el momento, la celebridad no ha dicho más acerca de lo ocurrido en el encuentro deportivo. En tanto que sus seguidores se alegraron de verlo tan relajado después de todo el escándalo que ha enfrentado en estos últimos meses.

¿Por qué Kenia Os y Peso Pluma terminaron?

Kenia Os y Peso Pluma terminaron a principios de junio, tras un año de relación. Ambos compartieron un comunicado afirmando que la separación se dio en la mejor forma posible y pidiendo privacidad en estos momentos tan complicados.

Hasta ahora, no se ha revelado el motivo. No obstante, se ha especulado que, presuntamente, se debió a una infidelidad por parte de él. Algunos rumores también apuntan a que la joven estaba cansada de los comportamientos erráticos que mostraba en sus conciertos.

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