Peso Pluma con “delirios de persecución y ansiedad”; ¡estaría en la mira de las autoridades estadounidenses!

Apenas suena la colaboración musical entre Peso Pluma, Kanye West (‘Ye’), “Last breath” (Último respiro), y a la par de la repercusión internacional de este paso profesional, un miembro del staff del cantante tapatío nos revela que su situación de salud es delicada y preocupante para sus allegados.

Consultas psicológicas por la frecuencia de delirios de persecución y ataques de ansiedad, asegura nuestra fuente, son parte del universo con el que convive el mexicano, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laije (Peso Pluma).

Y si bien el artista reveló a The New York Times en 2023 que lidiaba con temas de salud mental, nuestro informante relata que justo la recaída del cantante se vio durante el pasado concierto del Dinastía tour 2026 en Estados Unidos, con un extraño desenvolvimiento escénico que causó controversia en redes sociales.

Fuente a TVNotas “La gente al verlo en el escenario pensó que era parte del show y hasta del marketing. Los fans piensan que Hassan lo tiene todo y sí: Avión privado, joyas, autos de lujo y mujeres, aunque ahora está enamorado de Kenia Os. La fama, tiene su lado oscuro y a él le llegó tan abruptamente que lo ha rebasado”.

última presentación de Peso Pluma / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué le está pasando a Peso Pluma?

El consumo de sustancias, precisa nuestro entrevistado, complica la recuperación de Peso Pluma:

“Sigue teniéndolos (los ataques de ansiedad), ha recurrido a terapias psicológicas, pero esto es al parecer por efecto del cristal y alcohol que consume sin medida. Sufre también de delirio de persecución, cree que su vida corre peligro, está expuesto a millones de opiniones, así que su situación emocional es una rueda de la fortuna: a veces está al 100 y, en otras, decae, al grado de recurrir al aislamiento. En todos sus conciertos aparece con un vaso con puro alcohol, él cree que esto le calma la ansiedad, pero toma sin medida”. Fuente a TVNotas

En el video de su concierto, en el que cibernautas aseguran que parecía zombie, la fuente consultada expresa el aparente motivo:

Fuente a TVNotas “El cristal contiene fentanilo y le hace tener ese tipo de movimientos y conductas. En este ambiente muchos artistas antes de salir al escenario lo consumen, generalmente los chavos. Pero es preocupante en Peso Pluma. Aparentemente en esta ocasión se le pasó la mano. La gente que estamos con él tratamos de cuidarlo, pero a final de cuentas tenemos que hacer lo que él pide. Su carrera está tambaleante. En 2024 estuvo anexado por sustancias y hasta imágenes de él circularon, aunque lo negó públicamente”.

En marzo de 2024, justo cuando terminó su relación con Nicki Nicole por haberle sido infiel, estuvo en el centro de rehabilitación 5 lunas de Maluri, en Jocotepec, Jalisco, donde entró por problemas emocionales y adicciones: “Ahora sería más difícil que entrara a otro centro, pues goza de una fama desmedida y sería un escándalo. Por eso la gente allegada a él trata de controlarlo. El rollo es que no entiende, las drogas lo están rebasando y dice que las dejará cuando él quiera”.

Para muchos el dinero lo resuelve todo, pero no es el caso del intérprete: “Lo tiene todo, pero esto no le compra la paz mental que necesita. Mujeres, amigos de parranda y lujos le sobran. Lo que él busca es estar estable en sus emociones, no sentir ataques de ansiedad. Vive en constante temor, a pesar de que tiene guaruras. Y, pues se le ha involucrado con gente delicada, por eso ha cancelado presentaciones, como en 2023, que pusieron narcomantas advirtiéndole de que no fuera a Tijuana, Culiacán y León, entre otras”.

Incluso en 2024, la periodista Anabel Hernández señaló que Peso Pluma, supuestamente, estaba vinculado al ambiente de la delincuencia y el narco, pues tenía amistad con algunos de ellos.

Peso Pluma / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Kenia Os ayuda a Peso Pluma en sus presuntos problemas de adicción?

Tras lo ocurrido en el concierto, y las actitudes del intérprete, Mhoni Vidente lanzó una fuerte predicción sobre Peso Pluma:

Fuente a TVNotas “Lo cuestionan mucho, dicen que se pasó de sustancia ilícitas, que no hay quién lo detuviera. No ha cambiado, sigue en sus cosas, tiene que controlarse. A Peso Pluma lo veo junto a Kenia Os, se van a quedar juntos. El problema aquí es que yo lo veo en la cárcel. Peso Pluma, aplácate, si no te van a encerrar. La gente es canija, si te andan consiguiendo cosas ilícitas, la gente no actúa así normal. Tiene que buscarse a otro mánager o gente que lo esté cuidando. Eso hacen muchos mánagers, que los tiran a la perdición. Necesita cuidarse, porque si no va a caer en la cárcel, ya dijo que no vendrá a México”.

Finalmente, sobre por qué Hassan salió después de verse tan mal diciendo que extrañaba a su novia, aseguran: “Tenía que zafarse de lo mal que lo vieron, pasado de sustancias. Con Kenia lleva una buena relación, pero también tienen sus problemas. Ella es bastante posesiva, celosa y él es inestable en sus emociones. A Kenia no le gusta verlo en mal estado. Ojalá pueda recibir ayuda. Está negado, porque si sigue así se le caerán muchos contratos y puede terminar muy mal y hasta con su vida, las adicciones matan”.

Comportamientos Peso Pluma / Archivo TVNotas y redes sociales

¿A cuánto asciende la fortuna de Peso Pluma?

A inicios de 2026, los analistas financieros y portales especializados situaron el patrimonio neto del cantante en aproximadamente 20 millones de dólares (aproximadamente 340 millones de pesos mexicanos). En 2023 se estimaba apenas entre 5 millones.

En 2023 se estimaba apenas entre 5 millones. Sus ingresos provienen principalmente de sus giras. Cobra entre 1.2 y 2 millones de dólares por presentación en recintos grandes.

Domina las plataformas musicales digitales, y genera regalías constantes, las 24 horas.

Double P Records, su propio sello discográfico, le da control total sobre su producción y la de nuevos talentos.

Posee un departamento en una zona exclusiva de Zapopan, valuado en 800 mil dólares (14 millones de pesos).

Residencia en Beverly Hills, una de las zonas más caras de California, con un estilo de vida que compite con las estrellas de Hollywood.

Autos: Tiene un Rolls-Royce Cullinan, un SUV de ultralujo con motor V12 valuado en aproximadamente 350 mil dólares. Un Lamborghini Urus con un precio de 295 mil dólares. Un Mercedes-Benza G500 (clase G) con valor superior a los 4 millones. BMW M2 Coupé, un deportivo de 1.3 millones de pesos. Una Range Rover Velar de 100 mil dólares.

BMW M2 Coupé, un deportivo de 1.3 millones de pesos. Una Range Rover Velar de 100 mil dólares. Posee un jet privado con un valor calculado de 9 millones de dólares.

Ha invertido más de 70 mil dólares en dentaduras personalizadas de oro de 10 quilates y diamantes.

Fortuna de Peso Pluma / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Cuáles han sido las polémicas de Peso Pluma?

En 2023 circuló un video donde, aparentemente, consumía algo sobre el escenario (cocaína), lo que generó gran controversia.

Tras sus recientes conciertos, algunos fans e internautas señalan que consume sustancias como el fentanilo debido a su postura corporal.

Desde el inicio de su carrera, ha sido criticado por la temática de sus canciones, ligadas a narco cultura.

Es señalado por hacer apología del delito en sus presentaciones.

En varias ocasiones ha recibido amenazas que lo han llevado a cancelar conciertos por seguridad.

Su música es parte del debate sobre el impacto social de los corridos.

Peso Pluma / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quiénes han sido las novias de Peso Pluma?

2023-2024: NICKI NICOLE : Colaboraron en varios proyectos y después confirmaron su romance, el cual terminó meses después, en medio de rumores de infidelidad por parte de él.

Colaboraron en varios proyectos y después confirmaron su romance, el cual terminó meses después, en medio de rumores de infidelidad por parte de él. 2025-ACTUALIDAD: KENIA OS: El flechazo ocurrió durante la grabación de un video, pero fue hasta meses después que comenzaron a salir. Su relación ha sido muy mediática.

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