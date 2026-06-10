¿Kenia Os y Peso Pluma se reconcilian? Tras polémica ruptura, ella dice: “Dime si vas a volver”

El pasado fin de semana, Kenia Os y Peso Pluma anunciaron su ruptura tras poco más de un año de noviazgo. Aunque la noticia era algo que muchos ya veían venir, no dejó de sorprender a los fans. Según el comunicado que lanzaron, todo habría terminado de la mejor manera posible.

Tras la revelación, la intérprete de ‘Malas decisiones’ se había mantenido relativamente alejada de las redes sociales. No fue hasta hace algunas horas que reapareció con un mensaje que, para muchos, podría indicar una posible reconciliación con la llamada ‘Doble P’. Te contamos los detalles.

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¿Por qué Kenia Os y Peso Pluma terminaron?

Desde hace ya varios meses, se rumoreaba que Peso Pluma y Kenia Os estaban en una crisis. Las especulaciones se vieron reforzadas cuando, hace poco, ambos rompieron en llanto en sus respectivos conciertos.

Días previos a que anunciaran la separación, la influencer se vio envuelta en un zafarrancho en el aeropuerto de la Ciudad de México. Incluso salió lastimada. Si bien ella culpó a la prensa, testigos señalan que fue responsabilidad de uno de sus elementos de seguridad.

En aquel momento, habló del tema en su canal de difusión. La joven pidió respeto y expresó que aún no se sentía lista para ahondar en ciertas situaciones de su vida. Tras esto, se oficializó la ruptura con Peso Pluma.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, se lee.

Si bien no se explicaron los motivos, han surgido muchas teorías. Una de las más sonadas es que él le fue infiel. Dicha especulación se vio reforzada después de que se le viera bailando con la cantante Anitta.

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Comunicado de ruptura entre Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

Kenia Os habría lanzado indirecta para Peso Pluma

A través de Instagram, Kenia Os compartió varias historias. Una de las que más llamó la atención fue un video grabado dentro de una camioneta. Dicha publicación fue acompañada de la canción ‘Dime si vas a volver’ de Bad Bunny.

Aunque no mencionó nombres, muchos consideran que es su forma de expresar lo mucho que extraña a Peso Pluma y su deseo de retomar la relación con él. Cabe mencionar que, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha querido dar declaraciones sobre el tema.

En redes sociales, se ha comenzado a decir que, supuestamente, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, la estaría pasando mal. Según el periodista Gabo Cuevas, el cantante presuntamente estaría buscando arreglar las cosas con Kenia.

“Me contó esta fuente fidedigna que Kenia Os y Peso Pluma se están reconciliando. Él la está buscando. Le mandó arreglo buchón en su departamento de la Ciudad de México. Kenia es la que no cede”, resaltó.

Los fans también han notado que él no ha borrado las fotos y videos que compartió con ella en sus redes sociales. De igual forma, la ‘Doble P’ no ha dejado de seguirla.

Kenia Os sube historia en Instagram con posible indirecta para Peso Pluma / Redes sociales

¿Cómo está Kenia Os tras ruptura con Peso Pluma?

Gabo Cuevas también relató que Kenia Os, quien en su momento se vio envuelta en controversia con Kimberly Loaiza, está muy triste por su separación con Peso Pluma. Según informó, la joven contemplaba no asistir a un evento reciente, pues no se sentía completamente bien.

No obstante, decidió cumplir, siempre y cuando le garantizaran que la prensa no iba a asistir. Los organizadores aceptaron su petición.

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