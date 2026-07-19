¿Aislinn Derbez quiere reconciliación con Mauricio Ochmann? Le dijo que “le perdiera el respeto”

Luego de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieran al anunciar una nueva película juntos, los actores realizaron diversas entrevistas en las que compartieron anécdotas de su reencuentro en el cine en medio de rumores de reconciliación. ¿Se darán una segunda oportunidad?

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¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez de recalentado? / Mezcalent

¿Cómo iniciaron los rumores de reconciliación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Semanas después de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann levantaran las primeras sospechas de una reconciliación, los actores anunciaron que regresaban juntos a la pantalla grande en la película ‘Hasta el fin del mundo’.

Aunque el anuncio solo se trató de su nuevo proyecto, frases como “Los que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quiénes somos” y “Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida”, avivaron los rumores.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se sinceran tras proyecto juntos. / Mezcalent, Canva

¿Qué dijeron Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez sobre una reconciliación?

Ante las especulaciones que desataron, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann desataron rumores de un recalentado con una serie de declaraciones previo a la alfombra roja de ‘Hasta el fin del mundo’.

Aislinn Derbez mencionó que su relación con el actor siempre ha sido cercana debido a la relación que tienen como padres, pero sorprendió al decir: “Hemos pasado por las cosas más bonitas, las más dolorosas, hemos visto el lado oscuro de cada quien y aun así creo que siempre regresamos al amor”.

Por su parte, Mauricio Ochmann también abordó los rumores de reconciliación en un encuentro con los micrófonos del programa Hoy, donde dejó claro que no ha regresado con la hija de Eugenio Derbez, pero sorprendió al decir: “Nunca digas nunca”.

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Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez niegan reconciliación. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue el comentario de Aislinn Derbez que avivó los rumores de reconciliación con Mauricio Ochmann?

En medio de la promoción de la película de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, la actriz confesó que durante las grabaciones tuvo que hacerle una petición especial al actor, ya que se comportaba muy respetuoso en algunas escenas.

“Anda muy respetuoso, pero hay que ser profesionales; aquí no hay respeto. En esta escena no tiene que haber respeto, ‘agárrame’”, contó Aislinn Derbez; en su defensa, Ochmann señaló que intentaba hacer un trabajo profesional.

Pese a sus polémicas declaraciones sobre la película y su trabajo juntos, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no han confirmado públicamente una reconciliación, aunque sí se han mostrado entusiasmados por que sus seguidores los vean nuevamente en la pantalla.

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