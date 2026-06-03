¿Aislinn Derbez confirma reconciliación con Mauricio Ochmann? Se sincera y dice: “Siempre volvemos al amor”

Después de que Aislinn Derbez publicó una foto al lado de Mauricio Ochmann que desató rumores de reconciliación, la actriz hizo una nueva declaración que podría confirmar un posible recalentado.

Cabe recordar que, como parte de la promoción de su nuevo proyecto juntos, la hija de Eugenio Derbez dio a conocer una imagen en la que se ve muy cerca de su expareja, lo que ha puesto en duda que su separación siga siendo definitiva.

Lee: Aislinn Derbez publica FOTO al lado de Mauricio Ochmann, ¿regresaron? “Qué cosa tan rara… hasta el fin del mundo”

Aislinn Derbez da nuevas declaraciones sobre Mauricio Ochmann. / Foto: Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Semanas después de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzaron a levantar las primeras sospechas de que habían regresado, la actriz de “Hazlo como hombre” reveló que muy pronto llegaría a la pantalla grande un nuevo proyecto junto a su ex.

A través de sus redes sociales, Aislinn Derbez compartió una foto junto a Mauricio Ochmann, la cual acompañó con un mensaje que de inmediato incendió las redes con rumores de una posible reconciliación.

Frases como “Los que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quiénes somos” y “Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida”, generaron todo tipo de especulaciones, los cuales ya fueron abordados por los actores.

Te recomendamos: José Eduardo Derbez admite ser un “nepo baby”, pero asegura: “Te exigen más”.

Aislinn Derbez junto a Mauricio Ochmann. / Redes sociales

¿Aislinn Derbez confirma reconciliación con Mauricio Ochmann?

Luego de que su proyecto juntos desatara reacciones de todo tipo, incluso de Eugenio Derbez, quien habló de un posible recalentado, la pareja abordó el tema de forma directa en una entrevista para un medio de circulación nacional.

“Hemos pasado por las cosas más bonitas, las más dolorosas, hemos visto el lado oscuro de cada quien y aun así creo que siempre regresamos al amor”, explicó la actriz sobre los procesos que han vivido individualmente tras divorciarse en 2020.

Al ser cuestionados sobre una posible reconciliación ahora que volvieron a trabajar juntos, ambos dejaron abierta la posibilidad al decir: “Nunca digas nunca”. Dichas palabras fueron suficientes para que sus seguidores dejaran abierta la posibilidad a una reconciliación, pues Ochamann remató diciendo: “La moneda está en el aire”.

Lee: Eugenio Derbez habla del acta de defunción de la mamá de Aislinn Derbez: “No ha de ser importante”, dice

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez hablan de su proyecto juntos. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles son las películas que han hecho juntos Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han coincidido en el cine en más de una ocasión. Aunque será el próximo 23 de julio cuando los actores regresen a la pantalla con “Hasta el fin del mundo”.

En 2015 también trabajaron juntos en “A la mala”, producción en la que comenzó a surgir su historia de amor. Posteriormente, formaron parte del elenco de “Hazlo como hombre”; desde entonces, la pareja no había vuelto a coincidir en el cine.

Cabe señalar que, pese a su divorcio, los actores se han seguido apoyando como familia y expareja; incluso tras el fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann se pronunció al respecto y manifestó su apoyo por la actriz, dejando claro que su relación como padres y colegas se mantiene intacta.

No te pierdas: Eugenio Derbez lanza burla a fan que le hizo una tierna solicitud: ¡Redes explotan contra el actor! VIDEO

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan juntos al cine. / Instagram

¿Quién es el nuevo novio de Aislinn Derbez?

Pese a que Aislinn Derbez ha enfrentado diversos rumores sobre su vida sentimental, incluso se llegó a decir que Aislinn Derbez estaba embarazada tras hacer una dinámica en TikTok, se sabe que actualmente se encuentra soltera, enfocada en sus proyectos y la maternidad.

Tras su divorcio con Mauricio Ochmann, la hija de Eugenio Derbez solo ha hecho publica una relación. En 2021 dio a conocer que estaba con Jonathan Kubben, pero su historia de amor duro poco; desde entonces, no ha vuelto a hablar de un romance.

Te recomendamos: Alessandra Rosaldo confiesa qué hizo Aislinn Derbez para que Eugenio Derbez ¡se casara con ella!