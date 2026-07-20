¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann podrían tener otro hijo? Tras rumores de reconciliación, ella respondió

En las últimas semanas, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han sido vistos juntos en varias ocasiones como parte de la promoción de su nueva película ‘Hasta el fin del mundo’.

Las constantes apariciones de los actores no pasaron desapercibidas y rápidamente desataron rumores en redes sociales sobre una posible reconciliación, especialmente por el vínculo que mantienen como expareja y padres de una hija.

Ante las especulaciones, Aislinn fue cuestionada sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad con Mauricio e incluso sobre la idea de volver a agrandar la familia con otro hijo. ¿Qué respondió? Aquí te contamos.

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¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se reconcilian? / Redes sociales y cortesía del director

¿Qué dijo Aislinn Derbez sobre una posible reconciliación con Mauricio Ochmann y de tener otro hijo?

Durante un encuentro con los medios, en un evento de promoción de la película, los reporteros no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle a la expareja sobre la posibilidad de retomar su relación sentimental.

Con el sentido del humor que la caracteriza, Aislinn respondió que no cierra la puerta a una reconciliación con Mauricio. Sin embargo, dejó claro que, si algún día sucediera, tendría que darse con calma y en el momento adecuado. Además, recordó que actualmente ambos están solteros.

“Claro que sí, yo digo que sí. Danos chance de tomárnosla con calma.” Aislinn Derbez

Por su parte, Mauricio Ochmann aseguró que el amor entre ellos nunca ha desaparecido y que, hasta la fecha, siguen unidos como familia, priorizando el bienestar de su hija.

El amor nunca murió, siempre hemos estado unidos.” Mauricio Ochmann

La curiosidad de los medios no terminó ahí. Los reporteros también les preguntaron si contemplan tener otro hijo para darle un hermano a su hija. No obstante, Aislinn descartó esa posibilidad por ahora y dejó claro que volver a convertirse en madre no está entre sus planes a corto plazo.

“Híjole, eso lo veo más difícil, fíjate”, respondió.

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¿Por qué surgieron los rumores de reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Los rumores de una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann cobraron fuerza después de que ambos fueran captados juntos durante un viaje por Italia.

A esto se sumaron sus recientes apariciones en la promoción de Hasta el fin del mundo y las declaraciones que ambos han hecho sobre la posibilidad de darse una segunda oportunidad, lo que ha alimentado las especulaciones y la ilusión de algunos seguidores por volver a verlos juntos como pareja, al lado de su hija.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Mezcalent, Canva

¿Cuándo y por qué terminaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aislinn y Mauricio cruzaron sus caminos luego del rodaje de la película ‘A la mala’ en el 2014, posteriormente anunciaron su noviazgo y tras dos años de relación, se casaron en 2016.

Su hija nació en el 2018 y dos años después, anunciaron su separación luego de colocarse como una de las parejas más ejemplares del espectáculo.

De acuerdo con declaraciones de Aislinn, el divorcio no fue por falta de amor, sino porque ambos apuntaban a direcciones distintas en el aspecto personal y profesional, lo que dificultó la comunicación y fue desgastando la comunicación entre ellos; por lo que tomaron la decisión de separarse en el 2019 y finalmente divorciarse en el 2020.

Seis años después de la ruptura, el cine vuelve a poner juntos a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en escena, lo que ha despertado los rumores de reconciliación.

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