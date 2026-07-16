Aislinn Derbez confirma que Mauricio Ochmann la mandó a terapia tras rumores de reconciliación, ¿terminaron mal?

Después de que Aislinn Derbez reveló que volvería a trabajar con Mauricio Ochmann con una romántica fotografía, los actores se presentaron juntos en la alfombra roja de la película ‘Hasta el fin del mundo’. Ante los rumores de reconciliación, la hija de Eugenio Derbez no dudó en sincerarse sobre el proceso que vivió para aceptar el proyecto.

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Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez enfrentan rumores de reconciliación.

/ Foto: Redes sociales

¿Cómo confirmaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann su regreso juntos al cine?

En medio de los rumores que apuntaban a que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se estaban reconciliando, la expareja sorprendió al hacer público que volverían a estar juntos en la pantalla grande con la película ‘Hasta el fin del mundo’.

A través de sus redes oficiales, la protagonista de ‘A la mala’ confirmó el proyecto con un inesperado mensaje que avivó más los rumores de reconciliación, pese a que la pareja parece haber cerrado definitivamente ese capítulo.

“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto. Y tal vez por eso ‘Hasta el fin del mundo’ tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta”. Aislinn Derbez

En respuesta, Mauricio Ochmann expresó: “Qué bonito y especial ver materializado este proyecto juntos”. De inmediato, sus seguidores comenzaron a hablar de una reconciliación, la cual parece ser ‘lejana’ tras las recientes declaraciones de la actriz.

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¿Por qué Aislinn Derbez tuvo que ir a terapia antes de trabajar con Mauricio Ochmann?

Durante la alfombra roja de ‘Hasta el fin del mundo’, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se mostraron felices; sin embargo, la actriz hizo una inesperada revelación.

De acuerdo con la integrante de la familia Derbez, es un proyecto que tenían en sus manos desde que eran pareja; al separarse, Aislinn se lo quedó para ver lo que podría suceder; sin embargo, aunque vieron a otros actores, no se convencían por completo y Ochmann era insistente en querer actuar, por lo que tomó una decisión:

“Dije: ‘Bueno, lo tengo que hablar con mi terapeuta esto, no entiendo si está bien o mal’, y dijo, ‘estás lista y vas a romperle la cabeza a todos y eso está bien’”. Aislinn Derbez.

Pese a las dudas que existieron en un principio, Aislinn Derbez compartió en las grabacioens todo fluyó con normalidad. “Una vez que estábamos grabando, fue tan bonito y tan fácil hacerlos juntos que dije: ‘No me equivoqué, valió la pena’”.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en alfombra roja de ‘Hasta el fin del mundo’. / Mezcalent

¿Qué ha dicho Aislinn Derbez sobre una posible reconciliación con Mauricio Ochmann?

Antes de la alfombra roja del filme, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann parecían dejar abierta la posibilidad a una reconciliación. Una de las declaraciones que más despertó rumores fue:

“Hemos pasado por las cosas más bonitas, las más dolorosas, hemos visto el lado oscuro de cada quien y aun así creo que siempre regresamos al amor”. Aislinn Derbez

Sin embagro, en una plática con TVNotas, el director resaltó la química que ve en los actores:

“Me sorprendieron, porque tienen una conexión brutal, una química muy canija entre ellos, por lo que todo puede pasar.” Hasta ahora, ninguno ha confirmado un regreso.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan juntos al cine. / Instagram: @aislinnderbez

¿Por qué terminaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Meses después de confirmar su divorcio, Aislinn Derbez se sinceró sobre las razones de su separación con Mauricio Ochmann. De acuerdo con la actriz, aunque siempre tuvieron claro el cariño que existía, ya habían tomado caminos diferentes.

“Amo al papá de mi hija con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento, nos seguíamos amando impresionantemente, pero empezó a pasar eso que decíamos: ‘Es que ‘tú vas para acá, yo voy para acá, tú crees esto y ‘yo creo esto’”, explicó con el humanista Santiago Molano.

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