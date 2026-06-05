Aislinn Derbez rompe el silencio tras las acusaciones contra Vadhir Derbez, ¿duda de su hermano? “Es obvio”

Después de que Aislinn Derbez abordara los rumores de reconciliación con Mauricio Ochmann, la hija de Eugenio Derbez también se pronunció ante la polémica que rodea a la familia tras las acusaciones de presunto abuso contra Vadhir Derbez.

En su visita a la Ciudad de México junto a su expareja, la creadora de “La magia del caos” no pudo evitar ser cuestionada sobre su hermano Vadhir Derbez, quien se ha mantenido alejado del ojo público desde que se dieron a conocer públicamente las acusaciones que enfrenta.

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Aislinn Derbez reacciona a la polémica que rodea a su hermano. / Redes sociales

¿Cuál es la denuncia que enfrenta Vadhir Derbez?

Semanas atrás se dio a conocer en el programa “De primera mano” que Vadhir Derbez está vinculado a una denuncia de presunto abuso, la cual habría sido presentada por una joven de 19 años, quien aseguró ser ciudadana canadiense.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de abril durante la grabación de un video musical del hijo de Eugenio Derbez. De acuerdo con la joven, ella se encontraba en el camerino cuando Vadhir presuntamente se acercó a ella para invitarla a pasar a otro lugar de la locación, donde se quedaron solos.

“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él; traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”, se detalla en la carpeta de investigación.

Después de que la joven acudió a poner la denuncia y el caso se hizo público, Vadhir Derbez negó los hechos y su abogado, Enrique González Casanova, aseguró que se trataría de un presunto intento de extorsión.

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Vadhir Derbez negó las acusaciones de abuso en su contra. / Mezcalent

¿Qué dijo Aislinn Derbez sobre las acusaciones por presunto abuso sexual contra Vadhir?

Luego de que Victoria Ruffo reaccionara al caso de Vadhir Derbez, Aislinn Derbez fue cuestionada sobre el tema en su visita CDMX. Sin dar detalles sobre el caso, reafirmó el cariño que siente por su hermano y se limitó a decir lo que les pidió el abogado.

“Yo lo amo muchísimo, es más que obvio; no lo hemos querido hablar mucho porque los abogados así nos lo pidieron, entonces, pues sí”. Aislinn Derbez

Cabe señalar que, desde que el caso salió a la luz, la familia Derbez se ha mantenido al margen de la situación; incluso José Eduardo Derbez se mostró sorprendido al enterarse de la situación en una entrevista, pero desde entonces, no ha habido más declaraciones de su parte.

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¿Cuál es la postura de Vadhir Derbez tras la denuncia en su contra?

En una emisión de “Ventaneando”, Vadhir Derbez habló de la presunta extorsión que estaría ligada a su denuncia y aseguró que sus abogados ya habían contrademandado. Además, señaló que buscaría llegar hasta las últimas instancias para demostrar su inocencia.

“Ha sido un infierno. Espero que todo tenga una resolución positiva”, resaltó. Asimismo, dejó claro que no tiene miedo de la justicia, pues cuenta con todas las pruebas para demostrar su inocencia.

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