Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, ¿reconciliación o publicidad para película? Director de la cinta habla

¿Renació el amor o todo forma parte de la promoción de su nueva película? Esa es la pregunta que se hacen los seguidores de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, luego de que ambos reaparecieran juntos como protagonistas de Hasta el fin del mundo.

La complicidad que muestran dentro y fuera del set ha desatado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación, aunque también hay quienes creen que todo podría tratarse de una estrategia para generar expectativa antes del estreno de la cinta, programado para el próximo 23 de julio.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann trabajaron en la cinta ‘Hasta el fin del mundo’ / Redes sociales y cortesía del director

¿Cómo fue la historia de amor entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

La historia de amor entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzó hace más de una década y culminó con una boda en 2016. Fruto de su relación nació su hija, pero en 2020 sorprendieron al anunciar su separación.

Tiempo después, la propia Aislinn reveló que la experiencia de grabar De viaje con los Derbez: Bienvenidos a Marruecos terminó por evidenciar la crisis que atravesaban como pareja. En entrevista con Yordi Rosado, confesó que fue Mauricio quien decidió terminar la relación.

“Me agarró por sorpresa. Él tenía más claro que ya no quería estar. Él tomó esa decisión. No lo cuestioné; no voy a ser esa persona que está suplicando. No voy a estar con alguien que no quiere estar conmigo”, compartió la actriz.

Dos años después, Mauricio rompió el silencio y, también con Yordi Rosado, explicó que la ruptura no ocurrió de un día para otro. Según contó, ambos llevaban tiempo enfrentando problemas e incluso recurrieron a terapia de pareja antes del viaje con la familia Derbez.

“Ya veníamos con complicaciones. Estuvimos en un proceso terapéutico antes del viaje. Fue un proceso evolutivo que nos ayudó a separarnos de la mejor manera. Le dije a Ais: ‘Creo que vamos por caminos distintos. Tenemos una hija maravillosa, nos queremos mucho, pero necesito dejarte vivir tu proceso y yo el mío’” Mauricio Ochmann

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se casaron en 2016 / Redes sociales y cortesía del director

¿Qué pasó con Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tras su divorcio?

Tras el divorcio, ambos intentaron rehacer su vida sentimental. Aislinn Derbez inició un romance con el fotógrafo e influencer belga Jonathan Kubben, en 2021. Sin embargo, a principios de 2022 confirmó que la relación había terminado debido a que sus múltiples compromisos laborales les impedían compartir tiempo juntos. Desde entonces, la actriz no ha hecho pública otra relación.

Mauricio, por su parte, sostuvo un noviazgo con Paulina Burrola durante cerca de 2 años. Más tarde, en 2024, fue relacionado sentimentalmente con Lorena González, heredera de una importante cadena farmacéutica. Sin embargo, en noviembre de 2025, el actor reveló que ya llevaba varios meses soltero, sin revelar los motivos de la ruptura.

Mauricio Ochmann tuvo un noviazgo con Paulina Burrola y Lorena González / Redes sociales y cortesía del director

La supuesta reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Ahora, el inesperado reencuentro de Aislinn y Mauricio ha vuelto a encender las redes sociales. Las miradas están puestas en cada fotografía, entrevista y aparición pública de la expareja, mientras sus seguidores se preguntan si la química que muestran es únicamente parte de la promoción de Hasta el fin del mundo... o si Cupido podría estar escribiendo un nuevo capítulo en su historia de amor.

Por otra parte, platicamos con el director de la película Hasta el fin del mundo, Emiliano Castro, y nos confesó que al verlos trabajar en el set se dio cuenta que aún tienen una conexión muy especial que le llamó mucho la atención: “Hablan sin lenguaje verbal, se comunican con la pura mirada, cada vez que decíamos ‘¡corte!’, todo el mundo se quedaba calladito por las escenas que te hacían hasta llorar”, indicó.

Señaló que le sorprendió la forma en que abordan algunas escenas de besos o cama, pues te dejan la incertidumbre de que entre ellos todavía puede surgir algo.

“Hay escenas de amor en el pasado y en el presente de la historia, y es impresionante porque ellos también al final de cuentas tienen algo similar en la realidad. Me sorprendieron, porque tienen una conexión brutal, una química muy canija entre ellos, por lo que todo puede pasar. Ahora son más maduros y con una hija, todo puede suceder; los veo muy contentos”. Emiliano Castro

Respecto de si en algún momento en el set los veían muy juntitos, o sospechosos de estar cariñosos, el director dijo: “Todos estábamos muy impresionados porque cuando decíamos ‘¡corte!’, de repente veíamos una actuación más allá y ya no sabías si era ‘Manuel’ o Mauricio o ‘Esmeralda’ o Aislinn. Porque sentíamos la mirada, la respiración y el ambiente”, concluyó

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