Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann evaden preguntas de la prensa tras ser captados juntos; ¿ya no ocultan su amor?

Luego de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann encendieran las redes con una romántica foto, la expareja sigue desatando rumores de romance, más tras compartir un viaje juntos a Italia y evadir preguntas de la prensa. ¿Qué está pasando entre los actores? Te contamos.

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¿Cómo iniciaron los rumores de reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

A principios de mayo, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a aparecer juntos como parte del promocional de la película “Hasta el fin del mundo”, la cual los volverá a unir en la pantalla tras años de haber trabajado juntos.

Debido al romántico mensaje que acompañó la publicación, la expareja fue cuestionada sobre las posibilidades de un “recalentado”. La primera en pronunciarse al respecto fue Aislinn Derbez, quien aseguró que siempre volvían al amor.

“Hemos pasado por las cosas más bonitas, las más dolorosas, hemos visto el lado oscuro de cada quien y aun así creo que siempre regresamos al amor”, explicó la hija de Eugenio Derbez, mientras que Ochmann aseguró en otra entrevista que seguían juntos, más allá de lo sentimental.

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Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez hicieron frente a los rumores. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo fueron captados nuevamente juntos Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Después de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann lloraron juntos tras rumores de reconciliación, compartieron una serie de fotos y videos de un viaje que tuvieron juntos por Italia. Aunque los actores no dieron detalles, volvieron a encender la esperanza entre sus seguidores de una segunda oportunidad.

Además, cabe recordar que semanas atrás los se sinceraron sobre su historia de amor y desataron opiniones dividas al hablar sin filtros sobre lo que significó su separación y cómo los transformó, lo que alimentó más las especulaciones.

“No, voy a llorar otra vez. Todo lo que sé sobre el amor últimamente tiene que ver con todo lo que hemos vivido. 6 años juntos, 6 años separados y hemos pasado por las cosas más bonitas y también por las más rudas y las más dolorosas. El hecho de que estés aquí significa muchas cosas”, dijo Aislinn con la voz entrecortada.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann compartieron fotos de su viaje en Italia. / Instagram: @aislinnderbez

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirman reconciliación?

Tras sus fotos en Italia, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez fueron vistos en el aeropuerto, donde nuevamente fueron cuestionados sobre su posibilidad de una reconciliación. En esta ocasión se limitaron a bromear con la prensa y no dar detalles de su viaje.

“Son las 4:30 de la mañana, acaba de perder México. Claro, venimos llorando”, dijo Aislinn, haciendo alusión a la derrota de México vs. Inglaterra, pero sorprendió al bromear con el “¿Y si sí?” sobre su exrelación. Ochmann solo dejó ver su tristeza por el resultado de México en el Mundial 2026, y siguió su camino, despidiéndose amablemente de los reporteros.

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