Famoso reguetonero revive el poliamor con esposa y novia, además, asegura que ¡puede salir con otras mujeres!

Por varios años, Dani Flow estuvo inmerso en la polémica por mantener una relación poliamorosa con 2 mujeres: su esposa, Jocelyne Lino, y su novia, Valeria Zepeda. El año pasado decidió terminar con la novia y decir adiós a este estilo de vida.

Sin embargo, hace unas semanas volvió a subir fotos a sus redes sociales con ambas, lo que despertó los rumores sobre un posible regreso al poliamor.

Recientemente nos encontramos a los 3 en un evento y nos confirmaron la reconciliación. Además, el reguetonero nos sorprendió cuando le preguntamos si, aparte de ellas, se podía meter con otras mujeres...

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Dani Flow, su esposa, Jocelyne Lino, y su novia, Valeria Zepeda.

¿Dani Flow puede salir con otras mujeres? Esto respondió frente a Valeria y Jocelyne

Al cuestionar al reguetonero Dani Flow contestó sonriente: “Sí”, lo que provocó que ellas se le quedaran viendo muy extrañadas, pero Dani Flow les repitió la pregunta: “Dicen que si tengo permiso para estar con otras muchachas”, y Valeria le respondió que sí.

Dani Flow aclaró que con fans no, que con una amiguita tal vez, y Jocelyne dijo que no le daba celos, porque son de mente muy abierta.

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Dani Flow

/ Redes sociales

¿Cómo convencieron Dani Flow y Jocelyne a Valeria de iniciar su relación?

Dani Flow contó cómo es llevar esta relación. “Es complicada, es única, pero es bonita. Tengo mucho amor en mi corazón para dar”.

A lo que Valeria agregó: “Amo mucho a los 2 y siento que es una etapa muy bonita en mi vida. Entre nosotros no hay celos, porque hay mucha comunicación. Los conocí en 2023 y de inmediato fue el flechazo”.

Dani remató:

“Primero lo hablé con mi esposa y ambos se lo propusimos a Valeria, si quería intentarlo, aunque fuera una relación diferente”. Dani Flow

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¿Qué llevó a Jocelyne a aceptar una relación abierta con Dani Flow y cómo enfrenta las críticas?

Jocelyne nos contó por qué aceptó una relación abierta con Dani Flow. “A Dani lo conocí desde la universidad, en un viaje escolar, y lo que me conquistó de él fue su tatuaje. A los 5 años de noviazgo me propuso que abriéramos la relación, lo cual al principio se me hizo algo muy loco. Me daba un poco de miedo lo que dijeran los demás, pero ya habíamos visto esos temas y me llamaba la atención. Cuando conocimos a Valeria sí me gustó mucho y se fue dando todo”.

Tras la reciente reconciliación, las mayores críticas han sido hacia Jocelyne, pues le dicen que se quiera a sí misma, que no se va por el billete y que tiene que aguantar para que el esposo no se aburra y no le pidan el divorcio.

Respondió cómo ha sido lidiar con lo que dice la sociedad: “Al principio sí fue difícil, pero ya ahorita lo que digan como que no importa mucho”.

Dani aseguró: “Yo respeto lo que cada quien pudiera opinar. Siempre hay un porqué lo dicen y yo me enfoco en vivir mi vida con mi familia... Que cada quien haga con su vida lo que quiera, quien tenga ganas. Siempre va a haber un loco para una loca, y viceversa”.

Dani Flow y su esposa Jocelyne

¿Cómo reaccionan las hijas de Dani Flow a su relación poliamorosa?

Dani Flow tiene 3 hijas, 2 con Jocelyne y 1 con Valeria, y nos compartió cómo viven esta situación.

Dani Flow “No hay mucho que explicar cuando dices las cosas como son. Mi niña la grande entiende perfecto y está feliz. En la escuela, hasta el momento, no ha pasado nada (bullying). Es muy querida”.

Finalmente, el cantante nos confesó lo que le aporta cada una: “Jocelyne me da paz, y Valeria me da diversión, locura, renovación”.

Dani Flow celebra el nacimiento de su tercera hija- / Foto: IG/daniflow

¿Quién es Dani Flow y por qué es uno de los máximos exponentes de la música urbana en México?

Es originario de Irapuato y su nombre real es Daniel Balladares.

En 2012 publicó su primer tema en YouTube.

Su carrera comenzó en el freestyle, pero en 2019 cambió al reguetón y firmó con una disquera.

Es conocido como “El rey del morbo”.

En Instagram cuenta con 1.7 millones de seguidores y en TikTok con 6.2 millones. Además, tiene millones de vistas en YouTube.

Dani Flow / IG: @daniflowir

¿Qué es el poliamor y cómo funciona una relación poliamorosa como la de Dani Flow?

Es una forma de relación en la que una persona puede mantener más de una relación afectiva o romántica al mismo tiempo, con el conocimiento y consentimiento de todos los involucrados.

CARACTERÍSTICAS



Consentimiento: Nadie es engañado sobre la existencia de otras relaciones.

Comunicación: Es fundamental hablar sobre expectativas y límites.

Acuerdos: Cada relación establece sus propias reglas.

TIPOS DE RELACIONES



Jerárquicas: Hay una pareja considerada “principal” y otras con diferentes niveles de compromiso.

No jerárquicas: No se establece una relación por encima de otra.

Tríadas: Tres personas mantienen una relación entre sí.

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