Alfredo Adame vive relación poliamorosa con una mujer casada: así es su nueva vida romántica lejos de la polémica

Alfredo Adame lo volvió a hacer. Cuando parecía que ya lo habíamos escuchado todo del polémico “Golden boy”, el actor sorprendió al confesar que hoy vive una relación poliamorosa, lejos de la exclusividad y los celos. Reveló cómo funciona este acuerdo sentimental, quién es la mujer que lo acompaña y por qué este modelo le resulta ideal.

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Alfredo Adame parte la rosca de Reyes y habla de sus verdaderas amistades. / Foto: Alejandro Isunza/TVNotas

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre que tiene una relación poliamorosa?

El propio Alfredo Adame confirmó que vive una relación poliamorosa, una situación que ha generado gran curiosidad entre sus seguidores. Según explicó, mantiene un vínculo con una mujer exitosa, independiente… y casada.

“Es una mujer extremadamente inteligente, comprometida, que además vive una vida maravillosa, es una multimillonaria que se hizo ella sola” Alfredo Adame

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¿Cómo comenzó la relación poliamorosa de Alfredo Adame?

El origen de esta historia también parece sacado de una serie. De acuerdo con el actor Alfredo Adame, todo comenzó a través de redes sociales, específicamente Instagram, donde ella tomó la iniciativa de contactarlo.

Aunque en ese momento él desconocía que la mujer estaba casada, el vínculo evolucionó rápidamente. El primer encuentro en persona ocurrió en el pódcast del propio Adame, donde la conexión fue inmediata.

Ahí se sinceraron sobre su situación y decidieron establecer reglas claras. La relación, lejos de complicarse, encontró en el poliamor una fórmula funcional.

“El arreglo es somos poliamor, ella está casada y yo puedo tener mis queveres. Nos vemos cinco días al mes y de repente nos vamos a Miami, nos vamos a un crucero”. Alfredo Adame

¿Por qué Alfredo Adame prefiere una relación abierta?

El propio Alfredo Adame explicó que la convivencia constante no es para él. Según sus palabras, pasar más de cinco días seguidos con su pareja podría generar conflictos.

“Los dos somos tan dinámicos que después de 5 días nos estaríamos matando.” Alfredo Adame

Además, el actor dejó claro que este acuerdo no genera celos ni conflictos, ya que ambos entienden perfectamente las reglas del juego. Para él, esta dinámica es más saludable que una relación tradicional marcada por la rutina.

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¿Cuántas parejas, novias y esposas ha tenido Alfredo Adame a lo largo de su vida?

La trayectoria sentimental de Alfredo Adame es larga y, en muchos casos, polémica. De manera oficial, el actor se ha casado dos veces. Su primer matrimonio fue con la actriz Diana Golden, con quien se casó en 1988. La relación duró apenas dos años y terminó en 1990, marcada por fuertes acusaciones, demandas y declaraciones cruzadas que, incluso décadas después, siguen saliendo a la luz.

Su segundo y más largo matrimonio fue con Mary Paz Banquells, hermana de la cantante Rocío Banquells. Estuvieron casados de 1992 a 2017 y tuvieron tres hijos: Diego, Alejandro y Sebastián. Este divorcio se convirtió en uno de los más mediáticos de la farándula mexicana, con acusaciones públicas que fracturaron por completo la relación del actor con su familia y redefinieron su imagen pública.

Tras ese divorcio, Alfredo Adame encadenó varios noviazgos breves y muy comentados. En 2018 sostuvo una relación con la conductora Susan Quintana, que terminó entre acusaciones mutuas y procesos legales. En 2019 salió con Karla Ruiz, una relación corta pero menos conflictiva. Más tarde, en 2022, hizo público su romance con la modelo e influencer Magaly Chávez, con quien incluso habló de boda, aunque la relación no prosperó. En años recientes también fue vinculado con la influencer Marcela Iglesias, con quien confirmó una relación abierta, alineada con su actual visión del amor.