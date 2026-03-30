Muere papá de Curvy Zelma: Alfredo Adame, Rey Grupero y más famosos se pronuncian ante la tragedia: “Es duro”

Hace algunas horas, se confirmó la muerte de Abraham Cheren Kanan, papá de Curvy Zelma. La famosa, quien se encuentra en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, ya fue notificada y se le dio la opción de salir del reality para poder estar en los ritos funerarios.

Como era de esperarse, fans y colegas del medio artístico se han solidarizado con Zelma Cherem Elías, nombre real de Curvy, y su familia. Te contamos algunos de los que ya se han pronunciado ante la tragedia.

Curvy Zelma / Redes sociales

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¿De qué murió el papá de Curvy Zelma y por qué la famosa no fue al funeral?

De acuerdo con lo que contó Curvy Zelma, su padre, Abraham Cheren Kanan, falleció de un infarto fulminante. La celebridad relató que el señor tenía muchos problemas con el alcohol y las sustancias; incluso le tuvieron que cortar las piernas en algún momento.

Muchos pensaron que la presentadora se retiraría del concurso. No obstante, su hermana Linda lanzó un comunicado mencionando que el hoy occiso ya fue enterrado. También resaltó que Zelma se quedará en el reality, a pesar de todo, una decisión que generó mucho debate en internet.

Si bien algunos la criticaron por no querer estar en el último adiós de su padre, otros recordaron que Curvy no tenía una gran relación con su papá. De hecho, se revivió una entrevista en el que la propia Zelma se sinceraba sobre la verdadera dinámica con su papá.

Aunque no quiso dar muchos detalles en ese entonces, contó que prefería alejarse de él por “salud mental”, ya que, al parecer, el señor solo la lastimaba emocionalmente.

“Él se separó de mi mamá al año, entonces como que nunca lo conocí muy bien, pero pues yo también entiendo y respeto este tema de que son tus papás y todo eso, pero también la gente debe entender y respetar que cuando no son personas que quizás no te hacen mucho bien a tu estabilidad mental, prefiero no tener eso cerca”, manifestó.

Curvy Zelma / Redes sociales

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¿Qué famosos se pronunciaron a la muerte del padre de Curvy Zelma?

Entre los famosos que se pronunciaron ante la muerte del padre de Curvy Zelma se encuentra Rey Grupero. A través de una historia en Instagram, el influencer señaló que era muy cercano a la celebridad y su familia, por lo que la noticia lo “tomó por sorpresa”.

Rey Grupero “Nuestro sentido pésame para la familia Cheren. El papá de Curvy falleció. No lo he platicado mucho, pero Curvy es una gran amiga, es una persona que conozco desde hace tiempo, conozco a su hermanita. Les mando un abrazo y espero que el dolor sea más leve. Mi más sentido pésame”

Por su parte, Alfredo Adame compartió un obituario en el que “la familia Adame” se solidariza con la familia ante este sensible hecho: “Nos unimos en oración con ustedes en este difícil momento”, se lee.

En tanto, el periodista Gabo Cuevas usó su pódcast en YouTube para dar la triste noticia y mandarle todo su apoyo. Y es que, si bien dejó claro que no le gusta la forma en la que está jugando dentro de ‘La casa’, señaló que Curvy sigue siendo una persona muy querida para él.

De igual forma, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado hicieron una pausa en la transmisión de ‘Sale el sol’ para dar la noticia y expresar sus condolencias para la familia. Y es que recordemos que la hermana de Curvy trabaja para Imagen Televisión: “Descanse en paz. Todo nuestro apoyo y aquí estamos”, dijo Vega-Biestro.

Alfredo Adame y Rey Grupero dan el pésame para Curvy Zelma y su familia. #LCDLF6 pic.twitter.com/Bxwym3rOG9 — Desde la casa (@Desde_la_casa) March 30, 2026

¿Quién es Curvy Zelma, participante de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Curvy Zelma es una actriz, influencer y modelo mexicana.

Es muy popular en Instagram y TikTok por su contenido sobre tallas plus y aceptación corporal.

Tiene 33 años.

Se le ha visto en producciones como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Ha participado en varios realities como ‘La isla’ y ‘Los 50’.

Actualmente está en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’.

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