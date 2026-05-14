La casa de los famosos 2026: Tachan de homofóbica a participante, tras saber la “bisexualidad” de su compañera

La casa de los famosos 2026 ha ganado una nueva polémica, luego de que una reconocida conductora mexicana, quien ingresó recientemente al reality, lanzó un duro comentario por el que la tacharon de “homofóbica”. Te contamos los detalles.

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Qué participantes se integraron recientemente a La casa de los famosos 2026?

Mucho se ha hablado de esta nueva edición de La casa de los famosos, y es que aunque ha sido una temporada de polémicas, peleas y discusiones, se ha manejado un presunto “rating bajo”.

Aunque esto no es oficial, es información que se ha generado las últimas semanas, y se habría confirmado tras el ingreso de nuevas figuras al reality. En las tres semanas más recientes, estos los famosos que han entrado en competencia:



Jeni de la Vega,

Lorena Herrera,

Verónica del Castillo y

Sandra Itzel.

La casa se ha revolucionado, y la llegada de las cuatro ha sido bien recibida por el público. Aunque Lorena Herrera ya fue eliminada, es ahora una de ellas la que protagoniza una polémica.

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Sandra Itzel, Lorena Herrera, Verónica del Castillo y Jeni de la Vega, nuevas habitantes de La casa de los famosos 6. / Redes sociales

¿A qué participante de La casa de los famosos 2026 la tacharon de “homofóbica”?

El video comprometedor es de Verónica del Castillo, una de las nuevas participantes de La casa de los famosos 2026, quien lanzó un comentario que internautas calificaron de “homofóbico”.

En la grabación que ya circula en redes sociales, se ve a la conductora compartir plática con Celinne en el cuarto “Agua”, mientras hablan de Caeli, la influencer mexicana que se ha perfilado como una de las favoritas.

Celinee le cuenta a Verónica que Caeli se declaró “bi” en el transcurso del programa, y dijo que “no está mal que diga eso, que pueda ser que esté enamorada”.

La polémica llegó con la respuesta de Verónica del Castillo, pues para muchos fue un claro rechazo, ya que hasta el gesto se tomó como de crítica:

Ay, yo no sabía eso, de haber sabido no la invito a mi cuarto. Verónica del Castillo

Aquí algunos de los comentarios de internautas, quienes rechazaron categóricamente las declaraciones de la conductora:



“Literal esto si me dio asco y ni como ayudarlas ahí”,

“Con razón Veronica encajó tan bien con las bombillas. Entre homofobicos se entienden” y,

“No bastó con la homofóbica de Celinee, sino que ahora Telemundo metió a la homofóbica de Verónica”

Hasta el momento no ha habido una postura del reality, ni tampoco un castigo por el comentario generado por Verónica. Se espera que en la gala de esta noche exista la posibilidad de un “llamado de atención”.

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🚨🚨HOMOPHOBIA OMG 😳🚨🚨



Que ASCO que hablen así de Caeli.



Celine dice que es “gay” (no, es. ella es bi)



Y luego la TRUMPISTA de verónica



“Si yo supiera, no la hubiera dejado quedar en el cuarto”



QUE ASCOOO ESTA GENTE!! 🤮 #lcdlf6 pic.twitter.com/gGwP5BXcv9 — Jay ✨ (@LCDLF_) May 14, 2026

¿Quién es Verónica del Castillo y cuál es su trayectoria?

La periodista y conductora mexicana Verónica del Castillo es hija de Eric del Castillo y Kate Trillo, además de hermana de la actriz Kate del Castillo.

Verónica trabajó en importantes cadenas de televisión como Televisa y posteriormente en TV Azteca, donde participó en distintos espacios informativos y de entretenimiento.

Además de su carrera periodística, Verónica del Castillo ha destacado como conferencista y activista en temas relacionados con la salud, el bienestar emocional y el empoderamiento femenino.

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