La casa de los famosos 2026: Participante se pelea con sus compañeras y ¿las expulsan? VIDEO

La casa de los famosos 2026 sigue al rojo vivo, tras la reciente gala de eliminación, la noche de cine terminó calientita. En las últimas horas, se viralizó un video de tres participantes peleando frente a las cámaras. ¿Habrá castigo de la producción?

¿Quiénes son los participantes que aún quedan en La casa de los famosos 2026, HOY 12 de mayo?

Son 13 los participantes de La casa de los famosos 2026 que han salido de manera definitiva del reality de Telemundo.

Aunque solo han sido 12 los eliminados de manera tradicional, Oriana Marzoli se convirtió en la primera expulsada de la temporada, algo que causó sorpresa entre los seguidores del programa.

Tras la reciente eliminación de Lorena Herrera, los habitantes que continúan con vida son los siguientes:



Caeli,

Kenny Rodríguez,

Josh Martínez,

Fabio Agostini,

Stefano Piccioni,

Celinee Santos,

Yoridan Martínez,

Curvy Zelma,

Horacio Pancheri,

Luis Coronel,

Sandra Itzel,

Verónica del Castillo y,

Jeni de la Vega.

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La casa de los famosos de Telemundo 2026 / Redes sociales

¿Cuáles son las participantes que pelearon en La casa de los famosos 2026 recientemente?

La tarde de este martes 12 de mayo se difundió un video en el que se aprecia a Caeli, Curvy Zelma y Celinee, en plena pelea dentro de La casa de los famosos 2026.

La grabación compartida por la página de X “Jay”, puso el siguiente mensaje:

Qué asco!!! Esta ya se pasó. Agresiones FUERTES Curvy EMPUJA a Caeli y Celinee le avienta insulto tras insulto… Cuenta de X “Jay”

El enfrentamiento entre las tres se hizo viral y el debate ha comenzado. Se especula que podrían tomar cartas en el asunto y castigar hasta con la expulsión de alguna de ellas. En la discusión, se escucha a Caeli decir “ No me empujes ”, mientras Curvy responde: “ No te metas ”.

Los conductores del programa no hicieron referencia a una posible penalización, pero se espera que haya algún comunicado de la producción, pues muchos argumentan la posibilidad de una agresión física.

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‼️‼️QUE ASCO!!!‼️‼️



ESTÁ YA SE PASÓ ❌❌ Agresiones FUERTES 😳😳



Curvy EMPUJA a Caeli y Celine le avienta insulto tras insulto… #lcdlf6 pic.twitter.com/oQja7Mm7Bf — Jay ✨ (@LCDLF_) May 13, 2026

¿Cuál es el premio que se llevará el ganador de La casa de los famosos 2026?

La persona que logre coronarse como ganadora de La casa de los famosos 2026 obtiene una recompensa de 200 mil dólares, cifra que supera los 3.8 millones de pesos mexicanos según el cambio actual, según datos del portal de Telemundo.

A casi tres meses del inicio del reality, el 50% de los participantes han sido eliminados. ¿Quién se quedará con la millonaria suma?

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