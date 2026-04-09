¿Curvy Zelma abandonará La casa de los famosos 2026 por falta de presupuesto? ¡Esto aseguran!

Curvy Zelma es una de las habitantes actuales de La casa de los famosos 2026. Su estancia no ha pasado desapercibida, no solo por las polémicas que ha protagonizado, si no también porque durante su participación en el reality se confirmó la muerte de su padre. Ahora, señalan que... ¿abandonará la competencia? Te contamos lo que aseguran.

Curvy Zema despide a querido miembro de su familia / Redes sociales

¿De qué murió el padre de Curvy Zelma, habitante de La casa de los famosos 2026?

Según relató Curvy Zelma, su padre, Abraham Cheren Kanan, murió a causa de un infarto fulminante. La conductora explicó que él enfrentaba serios problemas de alcoholismo y consumo de sustancias, e incluso en algún momento tuvieron que amputarle ambas piernas.

Tras darse a conocer la noticia, muchos pensaron que la presentadora abandonaría el reality. Sin embargo, su hermana Linda emitió un comunicado en el que informó que Cheren ya había sido sepultado y que Zelma decidió permanecer en la competencia.

Mientras algunos usuarios la cuestionaron por no acudir al último adiós de su padre, otros señalaron que la relación entre ambos no era cercana. Incluso, resurgió una entrevista en la que la propia Zelma hablaba con sobre su vínculo familiar.

Él se separó de mi mamá al año, entonces como que nunca lo conocí muy bien, pero pues yo también entiendo y respeto este tema de que son tus papás y todo eso, pero también la gente debe entender y respetar que cuando no son personas que quizás no te hacen mucho bien a tu estabilidad mental, prefiero no tener eso cerca. Curvy Zelma

¿Curvy Zelma dirá adiós al programa días después?

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¿Curvy Zelma saldrá de La casa de los famosos 2026 HOY 9 de abril?

El rumor de una posible salida de Curvy Zelma de La casa de los famosos 2026 surgió a partir de una publicación en redes sociales, en la cual, se señalaba que la conductora abandonaría el programa.

Sin tratarse de una revelación de los conductores o las plataformas oficiales del reality, se comenzó a manejar tal versión. Aquí el mensaje:

Curvy abandona la casa porque no hay presupuesto #LCDLF6. X: “Vaya”

Varios internautas replicaron la publicación, y otros señalaban que se trataba de una noticia falsa, pues no se oficializó por ningún otro medio. Algunos otros afirmaron que si no abandonó durante la muerte de su padre, menos por falta de presupuesto.

El presupuesto hace referencia a la prueba semanal, algo que, presuntamente, no lograron obtener.

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🚨Curvy abandona la casa porque no hay presupuesto #LCDLF6 — YAYA (@yosoylachucky1) April 9, 2026

¿Quién es Curvy Zelma y a qué se dedica?

Curvy Zelma es una conductora, influencer y creadora de contenido mexicana que ha mantenido un discurso en pro de la aceptación corporal.

A lo largo de su carrera, Curvy ha sido parte de varios programas, ya sea como participante de realities o también como conductora. Algunos de sus proyectos son los siguientes:



Realities: Survivor México , La casa de los famosos , ¡Quiero cantar! ( Venga la alegría ) y Buscando a la nueva banda Timbiriche .

, , ( ) y . Programas: Venga la alegría (conductora suplente), La rueda de la suerte, Locas por el fútbol y Viva la tarde.

Su salto a la televisión también implicó su incursión en la actuación, siendo elenco en programas como La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Las amazonas.

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