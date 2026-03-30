La casa de los famosos: Tras muerte del papá de Curvy Zelma, nos revelan caos, peleas y posibles demandas, ¿por?

La sexta edición de La casa de los famosos de Telemundo está que arde. Los pleitos, gritos, empujones, jaloneos entre los participantes y recientemente la muerte del papá de Curvy Zelma, tienen al reality en el ojo del huracán. Una persona cercana a la producción nos contó que esto ya se les habría salido de las manos y que incluso mánagers de algunos habitantes supuestamente ya han expresado que quieren sacarlos del programa.

El reality show llegó a las pantallas internacionales en febrero pasado, con personalidades de la televisión como Laura Zapata, Lupita Jones, Curvy Zelma, Horacio Pancheri y Vanessa Arias, así como estrellas de las redes como Kunno, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Celinee Santos y Jailyne Ojeda, entre otros. Desde el día 1 se vieron las fuertes personalidades de los habitantes y, con el transcurso de los días, los reclamos, envidias y confrontaciones se hicieron el pan nuestro de cada día.

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La casa de los famosos / Redes sociales

¿Ya se tenía noción de que esta temporada de La casa de los famosos sería problemática?

De acuerdo con nuestra fuente, aunque preveían que sería una temporada más ruda que las anteriores de La casa de los famosos, las cosas habrían tomado un rumbo inesperado:

Fuente TVNotas “Sobrepasaron los límites. La producción, ahora a cargo de Paly Alonso, no había querido hacer nada hasta que explotó la bomba de las agresiones allá adentro. Por eso salió Oriana. El público votó porque la considera la provocadora número 1”.

Asegura que, tanto adentro como afuera del reality, las cosas se pusieron color de hormiga: “Empezaron a hablar los mánagers de varios de los participantes para exigir el respeto que se merecen allá adentro, que estaban llegando a las agresiones físicas y que eso iba contra el contrato que habían firmado. Que si no se ponía un remedio, sacaban a su talento y demandaban por incumplimiento de contrato, porque sí dice que no puede haber contacto físico agresivo. Por eso se pusieron las famosas tarjetas amarillas y rojas, porque así era como tener un poco el control, que ya no tenían”.

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La casa de los famosos Oriana / Redes sociales

¿Por qué Vanessa Arias hizo una señal de auxilio durante una gala de La casa de los famosos?

En una de las galas, Vanessa Arias hizo una señal de auxilio con su mano. Nuestro informante contó:

“Nos sorprendió, porque todos los participantes tienen apoyo psicológico dentro de la casa, y ella nunca había mencionado que se sentía violentada”.

Detalló que, si Vanessa hubiera dicho que se sentía agredida, la habrían ayudado: “Todas esas charlas (de apoyo psicológico) están grabadas. Si se hubiera sentido así, lo hubiera manifestado y claro que se habrían tomado cartas en el asunto, pero eso nunca pasó”.

Mencionó que la actriz terminó molesta su participación: “Cuando salió del reality, lo hizo muy enojada, porque aseguraba que solo la utilizaron, pero la realidad es que no empatizó con el público. Por eso no quiso hacer promoción”. Supuestamente, relata nuestra fuente, Vanessa habría querido demandar, pero desistió de hacerlo: “Su gente la hizo recapacitar. Por eso ya apareció en las galas”.

Señala que la relación de Vanessa con la producción estuvo tensa días después: “Ella y su gente aseguraban que vivió momentos fuertes que la afectaron emocionalmente, pero se le volvió a decir que ella tenía toda la libertad de irse ol evantar la mano. Hay que aclarar: Nadie de ahí adentro está secuestrado, todos pueden decir: ‘Hasta aquí’. Trató de manejar la carta de la victimización, pero no le funcionó y, como por contrato tiene que estar en las galas cuando sale expulsado, pues ya apareció”.

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La casa de los famosos / Redes sociales

¿Qué sabe la producción de La casa de los famosos sobre la presunta demanda del equipo de Curvy Zelma?

Por otro lado, cuestionamos si ya sabían que también la gente de Curvy Zelma estaba pensando en entablar una demanda contra otra concursante, Jailyne Ojeda, por supuesta difamación, ya que le ha dicho que acosa a los hombres y, además, la ha atacado por su cuerpo. Nuestra fuente explicó: “Ellos pueden hacer lo que quieran, si es que lo tienen sustentado. A la producción no nos ha llegado nada de eso, pero más no se sabe”.

Finalmente, se refirió al caso de Oriana Marzoli, una de las participantes más polémicas, quien recientemente fue expulsada: “Es real que la gente votó para que saliera. Sí fue un personaje que empezó a poner en jaque a la producción, pero las votaciones fueron legales.

Que ella diga que la sacó la producción será su rollo, pero las cosas estuvieron claras. Se trató de hablar con ella en repetidas ocasiones, pero no entendió y ahí las consecuencias. Sé que, a su salida, se les mandó llamar a todos al confesionario y se les pidió que ya se calmaran con tantas agresiones”.

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