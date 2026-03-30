La casa de los famosos 2026: ¿Quién fue el sexto eliminado HOY, lunes 30 de marzo? ¡Un habitante se despide!

Momentos de tensión se vivirán en La casa de los famosos Telemundo 2026, ya que este lunes 30 de marzo se realizará la sexta gala de eliminación. Tras una semana llena de polémicas, lágrimas y conflictos, el público decide quién abandona el programa. ¿Quién se fue?

La casa de los famosos de Telemundo 2026 / Redes sociales

¿Qué habitantes fueron nominados en la sexta semana de La casa de los famosos 2026?

Tras la eliminación de Kunno y la expulsión de Oriana Marzoli de La casa de los famosos 2026, seis habitantes se encuentran en riesgo de abandonar este lunes 30 de marzo el programa.

Tras llevarse a cabo la gala de nominación, se decidió que los habitantes que se encuentran en la cuerda floja son:



Laura Zapata,

Curvy Zelma,

Stefano,

‘el Divo’,

Jailyne Ojeda y

Fabio Agostini.

Según encuestas en redes sociales, el eliminado de esta noche estará entre Stefano y Jailyne, celebridades que presuntamente tienen el menor apoyo.

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Kunno es el quinto eliminado de La casa de los famosos. / Redes sociales

¿Curvy Zelma será eliminada de La casa de los famosos 2026 tras la muerte de su padre?

Este lunes 30 de marzo se confirmó la muerte de Abraham Cherem Karan, padre de Curvy Zelma (actualmente habitante de La casa de los famosos). Ante esto, muchos se preguntaron si abandonaría el programa.

La noticia tomó por total sorpresa a Curvy, quien a pesar de tener una complicada relación con él, rompió en llanto junto a sus compañeros en cuanto supo lo ocurrido.

Después de que surgieran algunas especulaciones y rumores sobre su posible la salida, el equipo de la influencer y conductora decidieron aclarar las cosas, asegurando que Curvy se mantendrá participando en el reality:

En nombre del equipo de Curvy Zelma, familiares y amigos, despedimos al Sr. Abraham Cherem Kanan. Agradecemos sus condolencias y mensajes de aliento, Curvy Zelma permanecerá en la casa. Equipo de Curvy Zelma

En el comunicado realizado por su familia, mencionan que el Sr. Abraham ya fue enterrado y pidieron que la conductora se mantuviera en competencia: “ Nuestro papá ya fue enterrado. Como familia, le pedimos a Zelma que continúe dentro del programa, siguiendo el curso natural del concurso ”.

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¿Quién fue el sexto habitante eliminado de La casa de los famosos 2026?

La gala de eliminación de La casa de los famosos 2026 comenzará este lunes 30 de marzo en punto de kas 18:00 hrs. para el centro de México. El programa se podrá seguir por la señal internacional de Telemundo, pero no para nuestro país. ¿Se cumplió lo imaginado?

Información en desarrollo...

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