Penélope Menchaca pelea con Oriana Marzoli, expulsada de La casa de los famosos, en transmisión EN VIVO

La “expulsión” de Oriana Marzoli de La casa de los famosos 2026 no solo marcó el fin de su participación en el reality, sino que abrió un nuevo capítulo de polémica fuera de La casa. La influencer protagonizó un intenso momento en televisión en vivo al enfrentarse a la conductora Penélope Menchaca. Esto fue lo que pasó.

Oriana / Redes sociales

¿Por qué Oriana Marzoli fue “expulsada” de La casa de los famosos 2026 y no “eliminada”?

Una noticia compartida durante los últimos días en La casa de los famosos 2026 sorprendió a internautas y televidentes, pues más allá de la tradicional eliminación semanal, se agregó la dinámica de “expulsión”.

La eliminación es cuando los propios habitantes nominan a quien quieren que salga de La casa, el público vota y, el que menos apoyo reúna, se convierte en eliminado.

En el caso de Oriana Marzoli, su salida fue catalogada como “expulsión” debido a que ocurrió bajo una dinámica de nominación negativa, donde el público vota en contra de los participantes en lugar de apoyarlos. Según mencionan, esto suele implementarse para facilitar la salida de concursantes fuertes o controversiales.

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Oriana Marzoli / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Oriana Marzoli y Penélope Menchaca durante una trasmisión EN VIVO?

Durante su participación en el matutino de Telemundo, Hoy día, Oriana Marzoli sostuvo que su salida de La casa de los famosos 2026 no fue consecuencia de un rechazo del público, sino de una estrategia colectiva impulsada por otros participantes y sus seguidores: “ Fue la única forma de que yo pudiese salir ”, afirmó, al tiempo que defendió su desempeño dentro del reality.

La propia Oriana mencionó que todos sus compañeros se sienten ya “ganadores” debido a su eliminación: “ Ellos están súper agrandados porque piensan ‘hemos sacado a Oriana’ (...) Yo no creo que yo fuese realmente la persona que estuviese provocando ”, dijo la española.

Las declaraciones de Oriana no convencieron a Penélope Menchaca, quien respondió de forma directa a los comentarios y pronto se sintió la tensión del momento:

“Yo creo que todos vimos películas diferentes. (...) Nosotros te vimos desde que llegaste que venías con todo, tú venías decidida a picar, a picar y a molestar. De alguna manera ese es tu juego... Lo que no les gustó fue tu juego” Penélope Menchaca

Tras las palabras de Penélope, el primer comentario sarcástico de Oriana fue: “ ¿Tú cuántos realities has hecho? Cuéntame ”.

Menchaca fue más allá al rechazar la idea de una conspiración en su contra y atribuyó su salida a la decisión del público. “ La gente no votó por ti porque no quiso que te quedaras, esa es la realidad ”, sentenció.

Paralelamente a la discusión, los demás conductores de Hoy día mostraban gestos de sorpresa ante lo ocurrido. La discusión terminó con Oriana dándole el “avión” a Penélope y la programación habitual siguió.

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@hoydiatelemundo 💣💥SinCensura, Oriana nos cuenta cómo se siente tras su expulsión y debate con PenélopeMenchaca sobre cómo se percibió su juego en LCDLF6. ¿Con quién de las dos estás de acuerdo? ♬ sonido original - hoydia - hoydia

¿Quién es Oriana Marzoli?

Oriana Marzoli es una influencer y modelo que se ha convertido en un rostro conocido en la televisión. Su fuerte carácter le ha ganado su participación en múltiples realities shows en Europa y Estados Unidos.

Su salto a la fama llegó en 2012 cuando participó en el reality Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV), un popular programa de citas en España.

Participó en formatos como Supervivientes (la versión española de Survivor), aunque su paso fue breve debido a que decidió abandonar el programa. También formó parte de Gran hermano VIP.

Su popularidad traspasó fronteras, llevándola a integrarse en realities de otros países, especialmente en Chile, donde participó en programas como Doble tentación y ¿Volverías con tu ex?.

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