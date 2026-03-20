La casa de los famosos 2026: Caeli y Oriana protagonizan fuerte pelea, ¿anuncian expulsión? VIDEO

La tensión dentro de La casa de los famosos continúa escalando y ahora un nuevo conflicto entre Caeli y Oriana Marzoli ha encendido las alarmas tanto dentro como fuera del reality. Durante una de las dinámicas para ganar la despensa semanal, ambas protagonizaron un enfrentamiento que obligó a la producción a intervenir de manera inmediata y a cortar la transmisión en vivo.

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La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Qué pasó entre Caeli y Oriana en La casa de los famosos?

El conflicto inició durante una prueba dentro del programa, cuando Caeli intentó lanzar pelotas como parte del juego, pero una de ellas impactó a Oriana. Hasta el momento no se ha confirmado si el golpe fue intencional o accidental. Sin embargo, la reacción fue inmediata.

Oriana señaló directamente a Caeli frente a “la Jefa”, asegurando que había sido golpeada a propósito. Por su parte, la creadora de contenido negó la acusación. Posteriormente, ambas comenzaron a intercambiar gritos.

De acuerdo con lo ocurrido en la transmisión, Oriana alzó la voz mientras Caeli se encontraba en el suelo. Minutos después, la youtuber se levantó y se acercó para encarar la situación. Otros habitantes intervinieron para separarlas, evitando que el conflicto escalara.

Oriana: "¡Jefa, jefa, jefa!”

Caeli: “Se me fue, se me fue”

Oriana: “Me acaba de tirar la pelota, en la mano, literalmente”

Caeli: “No se la aventé”

Oriana (dirigiéndose directamente a Caeli): "¡Sí lo tiraste!”

Caeli: “No te la aventé, ¿Qué te pasa? ¡No te la aventé!”

En ese momento, las cámaras del patio fueron cortadas, por lo que el público no pudo observar lo que ocurrió después del altercado.

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POR ESTO CENSURARON



caeli AGREDIÓ a oriana con la pelota, lanzándola adrede para que le diera, ayer fue con julia y hoy con oriana



POR QUÉ NO HAY SANCIÓN TODAVÍA? VAYA AGRESIVA LA CAELI#LCDLF6 pic.twitter.com/qwEG0sYWHq — aroa 🍒 (@uwmohn) March 19, 2026

¿Qué reglas anunció “la Jefa” de La casa de los famosos y cómo afectan a Oriana?

Tras el enfrentamiento de Oriana y Caeli en La casa de los famosos, “la Jefa” comunicó nuevas medidas disciplinarias dentro del reality. Entre ellas, la introducción de tarjetas amarillas y rojas, similares a las del fútbol.

Se explicó que cualquier intento de contacto físico con intención de provocar será motivo de amonestación. En caso de agresión directa, la expulsión será inmediata. Además, negarse a seguir instrucciones también será sancionado con tarjeta amarilla.

El reglamento establece que al acumular tres tarjetas amarillas, el participante recibirá automáticamente una tarjeta roja, lo que implica su salida definitiva de la casa.

“Habrá amonestaciones y expulsiones… hablo del contacto físico o agresiones con cualquier tipo de elemento.... Quien sea observado con la intención de provocar o contactar físicamente a un compañero será amonestado... Si hubiera agresión será directamente expulsado.” la Jefa

Estas medidas cobran relevancia en el caso de Oriana, ya que durante su estancia ha protagonizado diversos conflictos, incluyendo interrupciones constantes, discusiones con otros habitantes y desacuerdos con la autoridad del programa.

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Caeli revela cuanto le pagaron para entrar a La casa de los famosos de Telemundo / Redes sociales

¿Oriana ya fue expulsada de La casa de los famosos?

Hasta este momento, no se ha hecho oficial la expulsión de Oriana dentro del programa. Sin embargo, versiones y reportes señalan que su salida sería inminente tras diversos incidentes acumulados.

Entre los motivos que se mencionan se encuentran conflictos con otros participantes, presuntas faltas de respeto hacia “la Jefa” y situaciones relacionadas con el incumplimiento de reglas dentro de la casa.

El altercado reciente con Caeli se suma a esta serie de episodios, lo que ha incrementado las especulaciones sobre una posible expulsión bajo el nuevo esquema de sanciones.

Cabe señalar que, en la transmisión del conflicto, la producción decidió censurar las imágenes tras el momento más tenso, lo que ha generado incertidumbre sobre lo que ocurrió después y las decisiones que podrían tomarse.

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