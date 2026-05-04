Curvy Zelma rompe en llanto en La casa de los famosos 2026 y es auxiliada, ¿abandonará el reality?

Curvy Zelma se ha vuelto una de las personalidades que más ha dado de qué hablar en La casa de los famosos de Telemundo. Además de su personalidad, el fallecimiento de su papá a principios de la competencia la situó en el ojo del huracán.

Durante la mañana de este lunes 4 de abril, la presentadora volvió a ser tendencia en redes al abrir su corazón con Josh Martínez, a quien le confesó su sentir a poco más de un mes de la partida de su padre.

Curvy Zelma recuerda a su papá y rompe el llanto en La casa de los famosos 2026. / Redes sociales

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¿Por qué Curvy Zelma entró en crisis en La casa de los famosos 2026?

En su plática con Josh Martínez, Curvy Zelma aseguró no estar bien todos los días tras la muerte de su papá mientras estaba en La casa de los famosos.

La conductora mencionó que hay momentos en los que recuerda que no volverá a ver su rostro, y aunque es consciente de que cuenta con el apoyo de su familia para permanecer dentro del reality, los sentimientos la invaden en algunos momentos.

“Ya no lo voy a volver a ver. No éramos tan cercanos, pero no importa. A veces me acuerdo de su cara.” Curvy Zelma

Zelma aseguró que su objetivo no es que el público la vea quebrarse, sin embargo, al abrir sus sentimientos recibió comentarios de apoyo y solidaridad.

Curvy Zelma rompe en llanto al recordar la muerte de su papá mientras estaba en La casa de los famosos. / La casa de los famosos Telemundo / IG: UniversoRealityTV

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¿Cómo se enteró Curvy Zelma de la muerte de su papá en La casa de los famosos?

En medio de la sexta eliminación de La casa de los famosos de Telemundo, la producción le informó a Curvy Zelma el fallecimiento de su papá y le dieron la opción de abandonar el reality para acompañar a su familia.

Zelma decidió permanecer como habitante dentro de la casa, pero eso no impidió que se sincerara con sus compañeros sobre las razones de la muerte de su papá, quien perdió la vida a causa de un infarto.

“Le cortaron las piernas, se lo acabaron las drogas y el alcohol, le dio un infarto hoy.” Curvy Zelma

Después de que la conductora se sinceró con el resto de los participantes, su familia compartió un comunicado en el que dieron a conocer su deseo respecto a la participación de Zelma en el LCDLF: “Pedimos que continúe en el programa, siguiendo el curso natural del concurso”.

Curvy Zelma permanece en el reality tras el fallecimiento de su papá. / Redes sociales

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¿Quién es Curvy Zelma y cómo era la relación con su papá?

Zelma Cherem es conocida como Curvy Zelma y ha destacado por su participación en diversas competencias de televisión.

es conocida como y ha destacado por su participación en diversas competencias de televisión. Además de su trayectoria en el entretenimiento, es ampliamente conocida en redes sociales, donde suma casi medio millón de seguidores .

. A lo largo de su trayectoria ha sido parte de realities como ‘Survivor’, ‘La rueda de la suerte’ y ‘La casa de los famosos’.

y Uno de los principales temas que aborda en redes es el ‘body positive’ y la autoestima.

y la autoestima. Pese a no tener una relación cercana con su papá, su fallecimiento le ha permitido mostrar su parte más vulnerable en el reality.

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