La casa de los famosos 2026 se prende: Llegan Lorena Herrera y Sandra Itzel; ¿nuevas alianzas o rivalidades?

La sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo sorprendió con la llegada de nuevas participantes, como Sandra Itzel y Lorena Herrera, como parte de la segunda parte del reality show y en medio de las polémicas que enfrenta porque los usuarios aseguran que ha sido muy violenta, ¿quiénes son las nuevas habitantes? Te contamos los detalles.

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La casa de los famosos 2026 participantes: quiénes son los nuevos habitantes en la segunda etapa del reality show de Telemundo. / Redes sociales

¿Quiénes han sido eliminados de La casa de los famosos de Telemundo 2026?

Kenzo fue el habitante que resultó eliminado la noche del lunes 27 de abril de La casa de los famosos de Telemundo. Por lo tanto, se convierte en el concursante décimo en dejar el reality show. Aquí te dejamos la lista completa de los participantes que han abandonado la casa:



Zoe Bayona

Lupita Jones

Sergio Mayer

Vanessa Arias

Kunno

Oriana Marzoli

Jailyne Ojeda

Julia Argüelles

Laura Zapata

Laura González

Kenzo.

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¿Por qué entran nuevas participantes a La casa de los famosos 2026 de Telemundo?

Cuatro mujeres llegan a esta nueva etapa de la sexta temporada de La casa de los famosos para sacudir por completo la dinámica del juego y en una fase decisiva que puede cambiar por completo el ritmo del juego, según la información de NBC y Telemundo.

¿Se convertirán en aliadas o se volverán enemigas? Las tensiones definitivamente aumentarán porque se pondrá a prueba la lealtad y las estrategias, además, tendrán que acoplarse a vivir con los habitantes que siguen en la contienda y que han resistido desde el día uno, que son:



Caeli

Celinee Santos

Curvy Zelma

Eduardo Antonio ‘el Divo’

Horacio Pancheri

Josh Martínez

Kenny Rodríguez

Luis Coronel

Stefano Piccioni

Yoridan Martínez.

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‘El Divo’ en La casa de los famosos Telemundo 2026. / Redes sociales

¿Quiénes son las nuevas participantes de La casa de los famosos de Telemundo 2026?

Maripily Rivera y Salvador Zerboni llegaron por sorpresa la semana pasada, mientras que este martes 29 de abril se integran Jeni de la Vega, Verónica del Castillo, Lorena Herrera y Sandra Itzel. Aquí te contamos quiénes son:

Jeni de la Vega: nacida el 11 de octubre de 1993, es una actriz, influencer y modelo que se dio a conocer a nivel nacional tras su participación en el programa de citas Enamorándonos de TV Azteca. A partir de ahí, se consolidó en redes sociales, donde actualmente suma más de dos millones de seguidores en Instagram, donde comparte contenidos relacionados con su trabajo y vida pública. Su trayectoria se ha desarrollado entre la pantalla y el ámbito digital.

Verónica del Castillo: nacida el 26 de enero de 1970 en México, es una conductora de noticias que también se ha desarrollado como escritora y oradora motivacional. A lo largo de su trayectoria ha participado en distintos eventos TEDx, donde ha compartido experiencias y reflexiones ante el público, al tiempo que mantiene presencia activa en redes sociales. Es autora del libro Tú eres un milagro, que aborda temas relacionados con el desarrollo personal.

Sandra Itzel: es una actriz, cantante y bailarina nacida el 31 de diciembre de 1993 en la Ciudad de México, conocida por su trabajo en televisión desde temprana edad, donde dio vida a personajes como Chabelita en Carita de ángel, Mayrita en Gata salvaje, Lissette en Ángel rebelde y Luciana en El señor de los cielos. Además de su trayectoria actoral, fue vocalista de La Sonora Dinamita y ha participado en programas como La Academia Bicentenario y MasterChef Celebrity, ambos de TV Azteca.

Lorena Herrera: es una actriz, modelo y personalidad televisiva nacida en Mazatlán, Sinaloa, que ha desarrollado una trayectoria en cine, televisión y música. Ha participado en 56 películas, así como en telenovelas como Muchachitas, Dos mujeres, un camino y Lola, érase una vez. En 1996 inició su carrera musical con su álbum Lorena Herrera, seguido por producciones como Dame amor y Desnúdame el alma, además de sencillos como “Masoquista”, “Flash”, “Plastik” y “Karma”. También posó desnuda para revistas.

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