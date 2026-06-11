Gran final de La casa de los famosos 2026: ¿Quién es el ganador de los 4 millones de pesos?

La casa de los famosos 2026 vive sus últimas horas tras dar a conocer su último eliminado después de tres meses de intensa competencia que llevó a los participantes al límite y dio giros inesperados. ¿Quién es el favorito del público? Te contamos los detalles.

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La casa de los famosos 2026: a unas horas de la gran final.

¿Dónde y a qué hora ver la gran final de La casa de los famosos México?

Faltan muy pocas horas para que se viva la última gala de la sexta temporada de La casa de los famosos; mientras tanto, las expectativas sobre los posibles ganadores no se hacen esperar.

De acuerdo con información de los sitios oficiales, la final será transmitida este jueves 11 de junio de 2026, en punto de las 7:00 de la noche (hora del Este), 6:00 de la tarde (hora del Centro de México) y 4:00 de la tarde (hora del Pacífico).

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La casa de los famosos Telemundo 2026: ¿Quién será el ganador? / Redes sociales

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos 2026?

Después de ingresos y salidas inesperadas, solo 5 personalidades lograron llegar a la última noche dentro del reality show 24/7:



Josh Martínez

Luis Coronel

Fabio Agostini

Celinee Santos

Yoridan Martínez

Diversas encuestas y votaciones en redes sociales ya han dejado ver a los posibles ganadores de la sexta temporada, pero hasta ahora, nada es definitivo y las cosas podrían cambiar de último momento, al igual que como ha ocurrido en ediciones anteriores.

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La casa de los famosos México: ganador de la temporada 2026 / Mezcalent/Redes sociales

¿Quién es el ganador de La casa de los famosos 2026?

Tras la salida de Curvy Zelma, una de las favoritas para coronarse como ganadora, algunas encuestas en redes señalan que sería Celinee quien tendría el mayor número de votos.

Sin embargo, en otras votaciones, el nombre de Fabio también aparece con mayor número de porcentaje. Hasta ahora, nada es definitivo y la polémica sigue creciendo, tanto el público como algunos exhabitantes ya comienzan a hacerse presentes con su favoritos.

De acuerdo con la pagina de ‘Oshi en vivo’, las votaciones (no oficiales) de la gran final de La casa de los famosos 2026 van de la siguiente manera:



Celinee: 34%

Fabio: 33.9%

Luis Coronel: 15.4%

Josh: 5.3%

Yoridán: 5.2%

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