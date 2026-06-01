La casa de los famosos 2026: Filtran VIDEO de habitante presuntamente besando a un hombre mayor, ¿quién es?

A días de la gran final de La casa de los famosos 2026, que por cierto habrían filtrado al presunto ganador, una nueva polémica azota al reality, pero específicamente a una de las actuales habitantes. Un video filtrado, presuntamente de ella, la exhibiría con un hombre bastante más grande. ¿Es real?

Acusan a habitante de La casa de los famosos 2026 de besarse con hombre mayor / Redes sociales

¿Quién es la presunta habitante de La casa de los famosos 2026 que se habría besado con un hombre mayor?

La protagonista de esta polémica es Celinee Santos, quien ha peleado con otras participantes de La casa de los famosos 2026, pero que ahora es centro de críticas, debido a un video que circula en redes.

En total, es un clip y una imagen los que ya son virales, pues se ve a la modelo dominicana presuntamente besando a un hombre que, evidentemente, es mucho mayor que ella.

La veracidad del video ha sido puesta en duda ya que no parece algo actual, y muchos aseguran se trata de un producto hecho por IA, lo anterior, para evitar que gane el reality de Telemundo.

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Celinee Santos, polémica integrante de LCDLF 2026 / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Celinee Santos, participante de La casa de los famosos 2026, al presunto video filtrado de ella?

Recordemos que Celinee Santos sigue compitiendo en La casa de los famosos 2026, y es casi seguro que estará en la gran final del programa, por lo cual, no está al tanto de esta polémica.

No solo muchos creen que esto sería totalmente negado por la dominicana, si no que también creen que no es un video real. Aquí te compartimos algunos de los comentarios hechos por la gente:



"¿Y no que es la más santa?”,

“La niña de 26 se lo quiere tragar”,

“Eso sí está fuerte, ella es la que desprestigia mujeres” y,

“Qué asco. ¿Y ese señor quién es?”

El debate sigue creciendo en redes, la mitad de internautas menciona que esto es un montaje para desprestigiarla rumbo a la final, mientras que otros sí creen en la veracidad del video. ¿Qué opinas?

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¿Quién es Celinee Santos y qué polémicas ha protagonizado en La casa de los famosos 2026?

Celinee Santos es una modelo e influencer dominicana que ha sido tachada de “robamaridos”, forma parte de una serie de críticas y señalamientos en su participación dentro de La casa de los famosos de Telemundo.

A lo largo de los últimos meses, Celinee ha estado presente en momentos virales del reality, pero también formando conversación pública a las afueras del mismo. Aquí algunas de sus polémicas:



Celinee Santos fue señalada por Jeni de la Vega por presuntamente andar con un casado, y aunque no es un rumor nuevo, se dijo que presuntamente estuvo con un político dominicano.

La modelo fue acusada de “maltratar” a su madre en plena dinámica de La casa de los famosos 2026 .

en plena dinámica de . Ha sido vista en múltiples enfrentamientos verbales y hasta físicos con Caeli, otra habitante del reality de Telemundo.

¿Será que esto afecte su desempeño en la gran final de La casa de los famosos 2026? La actitud de Celinee con su madre también ha sido motivo de “desprestigio” para la exreina de belleza.

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