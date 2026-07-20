La casa de los famosos México 2026: Aquí las pistas del decimocuarto y decimoquinto habitante, ¡doble revelación!

Luego de que la influencer Brianda Deyanara fuera presentado como decimotercer habitante de La casa de los famosos México 2026, la producción dio a conocer las pistas del siguiente famoso que se unirá al reality de Televisa. Te mostramos los detalles.

Brianda Deyanara confirmada en La casa de los famosos México / IG: lacasafamososmx

¿Quiénes son los participantes confirmados para La casa de los famosos México 2026?

Hasta el momento, la producción de La casa de los famosos México 2026 ha confirmado a 13 celebridades que competirán en esta nueva temporada del reality. Los participantes anunciados son:



Ernesto Laguardia: Actor y conductor,

Karina Torres: Influencer e integrante de ‘las Perdidas’,

Ximena Herrera: Actriz,

Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen,

Moisés Peñaloza: Actor y modelo,

Cynthia Klitbo: Actriz,

Yahir: Cantante y actor,

Flor Vigna: Influencer, boxeadora y personalidad del entretenimiento en Argentina,

Massad: Influencer y empresario de origen árabe,

Arantza Ruiz: Actriz y creadora de contenido para plataformas de streaming,

Ese Pérez: Influencer, comediante y cantante,

Fede Vigevani: influencer y creador de contenido y,

Brianda Deyanara: Influencer y creadora de contenido en redes sociales.

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Participantes confirmados de La casa de los famosos México 2026 / IG: @lacasafamososmx / Alex Isunza y Johany Sánchez

¿Cuáles son las pistas del decimocuarto y decimoquinto habitantes de La casa de los famosos México 2026?

La cuarta temporada de La casa de los famosos México continúa generando expectación. Durante la transmisión de este lunes 20 de julio, Diego de Erice reveló que mañana habrá una revelación doble.

Las pistas para el habitante número 14 fueron:



Hombre con traje,

Balones de diferentes deportes,

Cámaras,

Bloc de notas,

Micrófono,

Control de videojuegos.

El nombre que más se mencionó en comentarios fue el de Memo Schutz, periodista deportivo de TUDN. ¿Será?

El segundo video, correspondiente al participante número 15 de esta temporada, tiene las siguientes pistas:



Cambio de climas,

Flor gigante,

Videocámaras,

Micrófonos,

Pesas y objetos para hacer ejercicio,

Cuadernos y,

Globo terráqueo.

Esto fue suficiente para que internautas aseguraran que se trata de Yanet García, actriz, conductora e influencer mexicana que fue conocida como “la chica del clima”.

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¿Cuándo comienza La casa de los famosos México 2026 y por dónde ver?

La casa de los famosos México 2026 arrancará el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas. El reality podrá verse a través de Las Estrellas y en ViX, plataforma que también ofrecerá la transmisión en vivo las 24 horas del día.

La programación semanal será la siguiente:



Lunes, martes, jueves y viernes: galas por Canal 5, conducidas por Odalys Ramírez y Diego de Erice.

Miércoles: gala de nominación con Galilea Montijo al frente.

Domingos: gala de eliminación transmitida por Las estrellas.

Por su parte, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff estarán al frente de las pregalas y postgalas, acompañando a la audiencia con contenido antes y después de cada emisión.

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