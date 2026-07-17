Exparticipante de La casa de los famosos México revela que ¿les dan guion en el reality?: “Lo que quieren”

A pocos días del estreno de La casa de los famosos México 2026, las reacciones por parte de los exhabitantes de temporadas pasadas no se han hecho esperar; principalmente sobre las teorías de que existe un guion en el reality. ¿Es verdad?

Te recomendamos: Igual que Ninel Conde; Masad Altamimi se cambió el color de ojos antes de LCDLFMX; ¿ya no entrará al reality?

La casa de los famosos México 2026 alista su estreno. / Redes sociales

¿Quién es el exhabitante que habló de un guion en La casa de los famosos México?

Durante un encuentro con medios, Sian Chiong, quien fue parte de la segunda edición de La casa de los famosos México, fue cuestionada sobre un supuesto guion dentro del reality, situación que se ha especulado desde la primera temporada.

Aunque varios famosos ya han negado que la producción dé indicaciones sobre su comportamiento, el actor aseguró que sí hay ciertas indicaciones que reciben, principalmente relacionadas con su personalidad, la cual se expone completamente al ser un formato 24/7.

“Sí te dan un guion y no. Te buscan la independencia de lo que quieren que tú aportes allá adentro. O sea, si tú eres muy coqueto, sé coqueto; ese es el guion. Si tú eres bromista, sé muy bromista”. Sian Chiong

En el mismo encuentro con los micrófonos de Angy Alcantara, aseguró que la estrategia de la producción no es meter a 15 personas a que se lleven bien, pues es un “juego mental” en el que influyen las preferencias del público: “Se trata de que tú potencias lo negativo y lo positivo”.

Lee: Sian Chiong se lanza vs Adrián Marcelo, pese a su amistad en La casa de los famosos México; las redes explotan

¿Qué piensa Sian Chiong sobre la nueva temporada de La casa de los famosos México?

En ese mismo encuentro con la prensa, Sian Chiong aseguró que en todas las temporadas existen sorpresas por parte del público. En la primera tuvieron inclinación por los ‘buenos’, en la segunda por los ‘malos’ y en la tercera no tiene claro a quién eligieron; sin embargo, sobre el casting de la nueva edición dijo:

“Me parece muy dinámico, me parece que está, como siempre, muy bien pensado; creo que va a ser un éxito como siempre. Todavía no me he puesto a elegir mi favorito”, expresó. Además, aclaró que no tiene un vínculo cercano con las celebridades que ya fueron confirmadas.

Lee: ¿Sian Chiong se ha besado con hombres? El actor responde y ¡lo cuenta todo! “Nada malo”, dice | VIDEO

Sian Chiong habla sin filtros de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026?

Será el próximo 26 de julio, en punto de las 8:30 de la noche, cuando se conozca la lista completa de los habitantes de La casa de los famosos México 2026; sin embargo, hay algunas celebridades que ya han sido confirmadas:



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Massad

Arantza Ruiz

No te pierdas: ¿Poncho de Nigris ya tiene rival para Ring Royale? Exparticipante de La casa de los famosos México dice: “Sin miedo”