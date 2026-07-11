¿La casa de los famosos México tendrá más habitantes? Descuido EN VIVO de Ernesto Laguardia lo habría revelado

Después de que Ernesto Laguardia fue el primer habitante confirmado de La casa de los famosos México; el actor reveló nuevos detalles sobre su participación en una entrevista con Maxine Woodside. Sin embargo, no se percató de un descuido que ya está desando especulaciones.

Te recomendamos: Elaine Haro filtra detalles de ‘La casa de los famosos México 2026’, ¿reveló a los nuevos habitantes?: VIDEO

Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México. / Mezcalent, redes sociales

¿Cómo fue la revelación de Ernesto Laguardia como habitante de La casa de los famosos México?

Después de que la revelación del primer habitante de La casa de los famosos México sufriera cambios de último momento, Ernesto Laguardia terminó por ser el primer habitante confirmado tras rumores de su participación.

El protagonista de “Quinceañera” ya había sido cuestionado sobre su posible ingreso al reality, pero mantuvo el secreto hasta que fue anunciado por la producción; sin embargo, sus palabras y las pistas que revelaron llevaron al público a asegurar que se trataba del actor.

“Siempre hay que estar listos para lo que sea en esta carrera. No estoy asegurando nada porque no hay nada de nada”, dijo semanas atrás al ser cuestionado sobre su posible participación en La casa más famosa de México.

Lee: ¿Adrián Marcelo regresa a La casa de los famosos México? Conductor revela la verdad: “Es un programa polémico”

Ernesto Laguardia confirmado en La casa de los famosos México 4 / Redes sociales

¿Qué dijo Ernesto Laguardia sobre su participación en La casa de los famosos México?

Además de que la familia de Ernesto Laguardia reaccionara a su ingreso a La casa de los famosos México, el actor de “Corona de lágrimas” concedió una entrevista a Maxine Woodside donde se sinceró sobre las razones que lo llevaron a aceptar el proyecto más allá del aspecto económico.

De acuerdo con Laguardia, considera que está en un buen momento en su vida personal para incursionar en ese tipo de formatos; además, resaltó que cuenta con el apoyo de sus hijos y su esposa.

“Llegamos a la conclusión de que, después de dos años de que me han estado invitando, era el momento correcto para hacerlo”, expresó, y agregó: “Yo me siento muy preparado, muy tranquilo, muy en paz conmigo mismo y con la vida”.

Lee: HotSpanish arremente contra ‘La casa de los famosos México 2026’ y ¿denuncia plagio?: “Qué innovadora”

Ernesto Laguardia habla de su ingreso a La casa de los famosos México 2026. / Hoy y redes sociales

¿Cuál fue el descuido que sufrió Ernesto Laguardia e involucra a La casa de los famosos México?

A lo largo de su entrevista con Maxine Woodside, Ernesto Laguardia, quien se especula podría ser el mejor pagado de La casa de los famosos México, mencionó que serían 18 habitantes dentro del reality, lo que ha generado rumores de que el reality dure más de 10 semanas.

“De las personas que van a entrar, de tres nada más, de los 18 que vamos a entrar”, dijo al ser cuestionado sobre las personalidades que conocía. De inmediato, el dato fue retomado por el Gerardo Escareño, el Vaya vaya, quien se preguntó si el reality puede alargar su duración.

Hasta ahora, no se han dado detalles al respecto, pero los confirmados seguirán revelándose con el paso de los días hasta el día de estreno.

No te pierdas: ¿Poncho de Nigris ya tiene rival para Ring Royale? Exparticipante de La casa de los famosos México dice: “Sin miedo”