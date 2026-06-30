¿Adrián Marcelo regresa a La casa de los famosos México? Conductor revela la verdad: “Es un programa polémico”

Tras el regreso de Galilea Montijo como conductora de La casa de los famosos México en su nueva temporada, se ha comenzado a hablar sobre el posible regreso de Adrián Marcelo como panelista del reality show. ¿Ya fue invitado por Rosa María Noguerón? Conductor confirmado destapa toda la verdad.

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¿Adrián Marcelo regresa a La casa de los famosos México? / Redes sociales

¿Quiénes son los conductores confirmados de la nueva temporada de La casa de los famosos México?

En medio de los rumores y predicciones sobre los posibles habitantes de La casa de los famosos México, la producción, a cargo de Rosa María Noguerón, confirmó que Galilea Montijo se mantiene como la presentadora principal de las galas de nominación y expulsión.

Además de la presentadora de Hoy, el programa también contempla la continuidad de Diego de Erice y Odalys Ramírez para las emisiones semanales. En cuanto a las plataformas digitales y las pre y post galas en ViX, aún no se hace oficial el anuncio de los conductores, pero los seguidores esperan el regreso de Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp.

Bajo dicho contexto, el conductor Diego de Erice fue abordado sobre la posible participación de Adrián Marcelo; aunque admitió tener un interés en el retorno del creador de contenido, reconoció que las negociaciones son complicadas.

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Diego de Erice regresa a La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Diego de Erice confirma el regreso de Adrián Marcelo a La casa de los famosos México?

Aunque Adrián Marcel reconoció que La casa de los famosos México le costó su matrimonio con Karina Puente, los seguidores del reality no pierden la esperanza de volverlo a ver; sin embargo, Diego de Erice reconoció que su posible participación es complicada:

“A mí me encantaría porque es un programa polémico, qué más polémica que tener a un sujeto que jugó fuerte, pero lo veo difícil”, reconoció, pero enfatizó que la decisión final va más allá del simple deseo del público o la producción:

“Juegan más factores; de repente no es nada más lo que se nos antoje a nosotros, es que funcione como toda esta maquinaria de un reloj tan perfecto, pero no sé”. Diego de Erice

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¿Por qué Adrián Marcelo sigue siendo recordado en La casa de los famosos México?

El paso de Adrián Marcelo en La casa de los famosos México sigue siendo recordado debido a sus constantes peleas con Gala Montes y su inesperada salida tras una polémica discusión con la actriz. Sin embargo, de acuerdo con Diego de Erice, su manera de jugar le favoreció.

“Creo que le fue espectacular, pero creo que cuando alguien no juega el juego que nosotros entendemos o lo juega diferente, creemos que le fue mal. Yo creo que él es demasiado inteligente y jugó muy bien sus cartas”, aseguró de Erice.

Finalmente, terminó el encuentro con la prensa resaltando que el exparticipante de La casa de los famosos México tiene sus propios proyectos: “Nosotros hablamos mucho de Adrián Marcelo y a Adrián Marcelo le valemos mad**”, concluyó, dejando en incógnita la participación del influencer regiomontano.

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