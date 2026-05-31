Mhoni Vidente revela quiénes de La mansión VIP entrarían a La casa de los Famosos México 2026: ¿hay un confirmado?

¡Se está cocinando el próximo escándalo televisivo! Mhoni Vidente, quien recientemente lanzó una fuerte predicción sobre Vadhir Derbez, volvió a encender las redes al revelar que varios habitantes de La mansión VIP darían el salto directo a La casa de los famosos México 2026… y uno ya tendría contrato firmado. ¿Quiénes son y por qué prometen desatar la polémica desde el día uno?

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Mhoni Vidente habla de La casa de los famosos México / Especial

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre La casa de los famosos México 2026 y los cambios en el casting?

La conversación sobre La casa de los famosos México 2026 se puso intensa luego de que la pitonisa Mhoni Vidente, asegurara que la producción está preparando un cambio fuerte en su fórmula para atraer más audiencia. Según la tarotista, el reality apostaría ahora por influencers y creadores de contenido, dejando atrás parte del elenco tradicional del espectáculo.

“Están cambiando a todos otra vez”, aseguró Mhoni, dejando claro que no será una edición cualquiera, sino una versión renovada con perfiles más virales, polémicos y activos en redes sociales, un elemento clave para mantener conversación constante en plataformas digitales.

Este giro en el casting de La casa de los famosos México responde, según la vidente, a la necesidad de levantar el contenido, hacerlo más explosivo y generar momentos virales que enganchen al público joven, algo que realities internacionales ya han comenzado a implementar.

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Mhoni Vidente lanza polémicas predicciones sobre la realeza británica: divorcio, infidelidad y maldición tras Isabel II. / IG: @mhoni1

¿Quién es el influencer que ya habría firmado para La casa de los famosos México 2026?

Uno de los nombres que más llamó la atención en la predicción de Mhoni Vidente fue el de Carlos Alberto, el influencer cubano que en abril se rompió la nariz con un martillo. Actualmente reside en Estados Unidos y que participó en La mansión VIP.

“El que ya está seguro, lo veo en las cartas que ya firmó, es Carlos Alberto”, afirmó la vidente, generando revuelo inmediato entre fans del reality.

Carlos Alberto no es ajeno al drama. Durante su paso por La mansión VIP, protagonizó fuertes enfrentamientos con Naim Darrechi y “el Suavecito”. Incluso, intentó abandonar el reality.

Con ese historial, su posible llegada a La casa de los famosos México 2026 promete momentos intensos, discusiones encendidas y contenido.

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¿Qué otros participantes de La mansión VIP entrarían a La casa de los famosos México?

Pero Carlos Alberto no sería el único. De acuerdo con las cartas de Mhoni Vidente, otros nombres provenientes de La mansión VIP también estarían contemplados para integrarse al reality mexicano.

“También va a entrar Sol León para alimentar el contenido que está muy bajo, que no lo han podido manejar”, aseguró.

A la lista se suman:



La Jessu

Katy Cardona

En particular, Sol León, ganadora de La mansión VIP, ha sido una figura altamente controversial. Tras el reality, se mantuvo en tendencia por su relación mediática con otros influencers, incluyendo su cercanía con Naim Darrechi, a quien arrestaron en el Aeropuerto de la CDMX el pasado 27 de mayo pero en la mañana del 28 de mayo salió libre.

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos México 2026?

Aunque la producción de La casa de los famosos México 2026 no ha confirmado oficialmente la fecha de estreno, distintos reportes y filtraciones apuntan a una ventana muy clara: entre finales de julio y principios de agosto de 2026.

Incluso, ha comenzado a circular como fecha tentativa el domingo 27 de julio de 2026, día en el que podría arrancar el reality a través de Televisa y la plataforma ViX.

El posible retraso en el estreno tendría una razón importante: la cobertura del Mundial 2026, evento que dominará la programación televisiva durante junio y julio. Por ello, el reality esperaría a que pase la fiebre futbolera para captar toda la atención del público.

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¿Quiénes son Sol León, La Jessu y Katy Cardona y por qué generan tanta polémica?

El posible ingreso de estas figuras a La casa de los famosos México 2026 no es casualidad. Cada una tiene un perfil que garantiza interacción, polémica y audiencia:

Sol León es influencer y empresaria mexicana que ha ganado fama por su estilo de vida lujoso, sus discursos motivacionales y múltiples controversias. Su capacidad de generar polémica la convierte en una candidata ideal para realities.

La Jessu, influencer cololmbiana que ya estuvo en el formato de Telemundo y hasta pidió una prueba de embarazo dentro del reality. Ahora posicionó como una de las tiktokers más virales gracias a su contenido de humor, bailes y tendencias. Su autenticidad y personalidad explosiva la han llevado a mantenerse vigente en redes.

Katy Cardona, también colombiana y novia de Naim Darrechi, ha construido una sólida base de seguidores con contenido de moda, belleza y estilo de vida. Sin embargo, gran parte de su relevancia también viene de las polémicas y relaciones mediáticas que ha protagonizado.