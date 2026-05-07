Mhoni Vidente lanza esta preocupante y angustiante predicción sobre nuevo virus mundial: ¡De miedo!

Mhoni Vidente dejó a todos asombrados y con el ojo puesto, pues lanzó una preocupante y alarmante predicción acerca de un nuevo virus mundial. ¿Se repetirá algo como el 2020? Acá te dejamos lo que dijo la astróloga.

Mhoni Vidente nuevamente lanzó nueva predicción. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué es el Hantavirus y por qué ha causado pánico mundial?

El Hantavirus ha sido tema de preocupación entre la población de todo el mundo, ya que se reportó un brote a bordo del crucero MV Hondius en la ruta Ushuaia, Argentina, a Cabo Verde.

Lo anterior ha causado alerta y pánico en todo el mundo, pues la población ve un escenario similar al que se vivió en 2020 con el Covid-19.

De acuerdo con reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tres personas han fallecido y sigue siendo evaluada la situación.

Autoridades de la OMS mencionaron en su último reporte que es posible que en las siguientes semanas se detecten más casos, debido al largo periodo de incubación del virus.

El Hantavirus es una enfermedad infecciosa transmitida por roedores a humanos. Los animales sirven como portadores del virus, aunque en ellos no hay efectos de la enfermad.

La astróloga Mhoni Vidente ha hablado al respecto sobre esta situación que tiene al mundo preocupado.

Mhoni vidente dio una alerta sobre un nuevo virus a nivel mundial. / Foto: IG: @mhoni1.

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¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre su preocupante y angustiante predicción de nuevo virus mundial?

Tras la información del Hantavirus que actualmente tiene en cuarentena al crucero MV Hondius, Mhoni Vidente mencionó que puede ser el indicio de “algo mucho más grave” a nivel mundial.

Agregó que este virus no provocará una pandemia mundial como lo fue el Covid-19 en 2020, pero advirtió que para el 2027 “viene algo más fuerte”.

“Esto viene siendo como un experimento. Lo van a controlar, esconderlo para reactivarlo en el 2027 con otro tipo de virus que es 40% más letal y 70% más contagioso”. Mhoni Vidente.

¿Será cierto? La última predicción que Mhoni Vidente acertó fue en con el reciente sismo del lunes 4 de mayo, cuando afirmó a finales de abril que habría un movimiento telúrico en México debido al calor.

“Cuando hace mucho calor es sinónimo de sismo, porque se calientan mucho las placas y se empiezan a mover” Mhoni Vidente.

Mhoni vidente acertó en su predicción de sismo en México para inicios de mayo. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuáles son los síntomas del Hantavirus?

Luego de las revelaciones inquietantes de Mhoni Vidente sobre el Hantavirus y que podría ser el inicio de “algo más grande”, los síntomas que los humanos enfrentan son:



Fiebre.

Escalofríos.

Dolores musculares intensos.

Malestar general.

Estos podrían ser los inicios de la enfermedad, pero con el paso de los días o en cuestión de horas podrían empeorar a:



Tos seca.

Dolor de cabeza.

Náuseas y vómitos.

Dificultad para respirar.