Mhoni Vidente habló de sismos en México, ¿predijo el temblor de Chiapas y el que sigue?

Las predicciones de Mhoni Vidente durante este 2026 han generado polémica y han dado mucho de qué hablar, pues la astróloga ha compartido sus pronósticos sobre temas como el Mundial 2026, famosos y uno de los temas que más preocupación ha causado: las catástrofes naturales.

El viernes 17 de julio, habitantes de Chiapas vivieron momentos de angustia tras registrarse un sismo de magnitud 7.4; sin embargo, el movimiento telúrico llamó aún más la atención al recordar las declaraciones de la vidente realizadas días antes. ¿Realmente predijo el sismo? Te contamos.

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Mhoni Vidente / Captura de pantalla

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente sobre los sismos?

Durante su espacio para ‘El Heraldo de México’ del pasado 7 de julio, Mhoni Vidente habló sobre sus predicciones para este mes y aseguró que México tendría una importante actividad sísmica.

Sin mencionar lugares o fechas específicas, la astróloga señaló que “es el año del sismo”, por lo que, según sus declaraciones, habría movimientos en las placas tectónicas y pidió a la población mantenerse preparada.

“México va a seguir brillando, pero no nos salvamos de los sismos, es el año del sismo y del sol. Las placaa tectónicas se están moviendo.” Mhoni Vidente

Dentro de la misma predicción, Mhoni Vidente también habló sobre un supuesto mayor acercamiento del Sol a la Tierra, lo que, de acuerdo con sus palabras, estaría relacionado con temperaturas extremas como las registradas en algunas zonas del norte del país, donde se han alcanzado hasta 48 grados.

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¿Qué sucedió en Chiapas por el temblor del viernes 17 de julio?

A las 8:48 de la mañana del viernes 17 de julio, un sismo de magnitud 7.4 sacudió la región de Chiapas, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta la 1 de la tarde de ese día se registraron 91 réplicas, siendo la más fuerte de magnitud 6.5.

Las autoridades no reportaron daños materiales de gravedad ni pérdidas humanas. Únicamente se informó sobre una mujer lesionada, luego de que se arrojara desde un segundo piso por la preocupación que le provocó el movimiento telúrico.

Como medida preventiva, se solicitó a los habitantes mantenerse alejados de playas y zonas costeras ante la posibilidad de un tsunami.

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Sismo en Chiapas / EFE

¿Qué otras predicciones hizo Mhoni Vidente de temblores?

Mhoni Vidente dijo que para México habrá buena suerte y “seguirá brillando”, aunque hizo mucho énfasis en las altas temperaturas y sus consecuencias, como los golpes de calor.

En cuanto a los terremotos, habló en específico de la zona de Asia, en Japón, Indonesia o Filipinas con un movimiento telúrico de gran magnitud, 8.9 o 9.2 grados.

También, Mhoni Vidente lanzó su predicción sobre quién saldrá victorioso de la final del Mundial 2026.

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