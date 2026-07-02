Mundial 2026: ¿México eliminará a Inglaterra? Mhoni Vidente hace su predicción para el partido de octavos de final

Mhoni Vidente se ha dado a conocer por sus predicciones y ha marcado tendencia. Hasta famosos como Majo Aguilar se han atrevido a predecir cómo le irá a México en cada uno de sus partidos.

Todo México está a la expectativa del partido de octavos de final contra Inglaterra, y ahora la famosa vidente ya compartió lo que, según sus cartas, va a pasar en el encuentro. ¿Cómo le va a ir a México? Te decimos.

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Mhoni Vidente / Redes sociales

Así le va a ir a México contra Inglaterra, según Mhoni Vidente

Las redes sociales se han inundado de pronósticos y predicciones para el próximo partido de la Selección Mexicana, pero una de las más populares ya se ha dado a conocer: la de Mhoni Vidente.

La astróloga reveló que este enfrentamiento será uno de los más difíciles y peleados de la jornada. Para buena noticia de todos, dijo que la escuadra mexicana avanzará a la siguiente fase.

Sin embargo, aseguró que no será fácil y que México no obtendría el triunfo dentro de los 90 minutos.

“Lo más seguro es que el domingo nos vayamos a penales, que queden empatados 0-0; que nos vayamos a penales y ganemos.” Mhoni Vidente

Dijo que el partido se mantendrá sin goles y en la serie de penales México conseguirá el boleto a cuartos de final.

“Lo que tiene que hacer México es ensayar los penales.” Mhoni Vidente

Anteriormente, Mhoni ya había mencionado que la escuadra mexicana se encontraría con Inglaterra en la fase de eliminación.

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¿Se han cumplido las predicciones de Mhoni Vidente para México en el Mundial?

Mhoni Vidente ha acertado en muchas de sus predicciones, sobre todo en la primera fase del torneo, asegurando que México “traía suerte”.

Sin embargo, circuló en redes un post atribuido a Mhoni vidente en el que se decía el supuesto resultado del partido contra Ecuador. En este se leía que México sería derrotado y eliminado de la competencia.

Mhoni Vidente no solo habló sobre la Selección Mexicana, también dijo que Colombia ganará el encuentro contra Ghana y estará en los cuartos de final del torneo.

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Mhoni Vidente / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuándo y a qué hora es el partido de México vs Inglaterra?

El duelo entre mexicanos e ingleses será el próximo domingo 5 de julio a las 18:00hrs en la cancha del estadio Ciudad de México y marcará la despedida del recinto como sede de este Mundial 2026.

Las predicciones de Mhoni Vidente siempre marcan tendencia en el espectáculo, pues recientemente reveló quienes podrían estar en “La casa de los famosos México 2026".

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