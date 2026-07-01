¡Ni Mohni Vidente! Majo Aguilar predijo el resultado del México vs. Ecuador, ¿ya sabe si le gana a Inglaterra?

Hace unos días, Majo Aguilar llamó la atención de las redes sociales por publicar fotos conmovedoras con su familia durante los festejos de su cumpleaños.

Hoy, la cantante vuelve al tema de conversación por sus dotes de vidente; y es que aseguró haberle atinado al marcador final del partido entre México y Ecuador, en el cual la Selección Mexicana aseguró su pase a los octavos de final del Mundial 2026. ¿Cómo vivió el partido? ¿Ya sabe si México le ganará a Inglaterra? Aquí te decimos.

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Majo Aguilar estuvo en el Estadio Ciudad de México / iG: @majo__aguilar

Majo Aguilar asegura que predijo el resultado del partido México vs. Ecuador

La hija de Antonio Aguilar Jr. compartió en Instagram fotografías de cómo fue que vivió el partido en el Estadio Ciudad de México.

Pero lo que llamó la atención fue la descripción de esa publicación, pues la cantante aseguró firmemente que ella predijo el resultado final del partido.

“Les prometo que canté el 2-0 y se cumplióooooo. México te amo!” Majo Aguilar

La publicación ya ha alcanzado más de 75 mil “me gusta” y casi 500 comentarios, en los que sus seguidores comparten la emoción por el triunfo de la Selección con la frase de moda: "¿Y si sí?”.

Al momento, la integrante de la Dinastía Aguilar, no ha publicado su predicción del México vs. Inglaterra. ¡Nos urge saber su visión!

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Así festejó Majo Aguilar la victoria de la Selección Mexicana

La intérprete de “Lo busqué” vivió de cerca el pase de México a octavos de final. Desde horas antes de que comenzara el partido, compartió en sus historias de Instagram que ya estaba en el estadio lista para el encuentro.

A Majo se le vio usando una camiseta con el color verde tradicional y la palabra “México” en grande; lo cual llamó la atención puesto que no estaba usando el jersey oficial de la Selección.

Pero eso no fue impedimento para que la cantante disfrutara del partido en compañía de su hermana, Susana Aguilar.

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Majo y Susana Aguilar / IG: @majo__aguilar

¿Qué famosos se unieron al festejo por la victoria de México sobre Ecuador?

El Estadio Ciudad de México fue una auténtica pasarela, pues contó con la presencia de varias personalidades del espectáculo y las redes sociales.

Además de Majo Aguilar, en el recinto también estuvieron Christian Nodal en compañía de Ángela Aguilar, Jaime Camil, Miguel Bosé, Diego Boneta, Itatí Cantoral con sus hijos, Belinda, entre otros.

Belinda tuvo una presencia especial al terminar el partido paras entregarle el premio del mejor jugador del partido al delantero mexicano Julián Quiñones.

En entrevista para TV Azteca, Belinda mostró su emoción por estar presente en compañía de su familia y la felicidad por el gran partido que dio México.

La presencia de los famosos no pasó desapercibida; incluso se avivaron los rumores de una reconciliación entre Renata Notni y Diego Boneta tras ser vistos en el estadio.

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