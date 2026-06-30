México vs Ecuador: Peso Pluma protagoniza polémico momento con influencer ecuatoriana, ¿hubo encontronazo? VIDEO

Después de que Peso Pluma eliminara todas sus fotos con Kenia OS, excepto una, el cantante de corridos tumbados protagonizó un momento viral con una influencer ecuatoriana en vísperas del partido de México contra Ecuador.

La euforia por la reciente victoria de la Selección mexicana sobre Corea del Sur también contagió a Peso Pluma, quien vivió con intensidad la expectativa del partido contra Ecuador por su pase a los octavos de final del Mundial.

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No tiene mucho que Peso Pluma cortó con Kenia Os / Mezcalent

Peso Pluma apuesta por México previo al partido contra Ecuador en el Mundial

Peso Pluma apareció en la cuenta de una influencer ecuatoriana para mostrar su apoyo en el partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador en el estadio Azteca.

El partido entre ambos países se disputa esta tarde del martes, pasadas las siete. Peso Pluma reaccionó de manera inesperada en el momento en que la conductora ecuatoriana presumió el cuadro de jugadores de su país, pero reforzó el apoyo a su selección.

El momento llamó totalmente la atención, ya que Peso Pluma se habría mostrado incómodo, ¿será?

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Peso Pluma muestra fiebre mundialista en video / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijo Peso Pluma sobre el partido de México contra Ecuador?

Peso Pluma protagonizó, junto a la conductora de televisión e influencer ecuatoriana Ale Jaramillo , en el que dejó clara su apuesta por el triunfo de la selección que ganaría en el estadio Azteca.

En el video, Ale Jaramillo se plantó frente al cantante y le dijo: “A ver, Hassan, vamos a hablar en serio tú y yo; porque México va a jugar contra Ecuador en dieciseisavos”.

La respuesta de Hassan echó a reír a otras personas de la sala, pues con naturalidad en el tono, responde:

Lo siento mucho porque va a ganar México Peso Pluma

Entonces, Ale Jaramillo nombró a los jugadores que harían de defensa para que los Ecuatorianos no pierdan frente a la Selección mexicana. Peso Pluma escuchó la defensa de Ale Jaramillo y se limitó a responder “está bien”.

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¿Quién es Ale Jaramillo, influencer ecuatoriana?

Alejandra Jaramillo es popularmente conocida como ‘la caramelo’ y tiene una carrera en la televisión como actriz e influencer.

Es expareja de Efraín Ruales, conductor ecuatoriano.

Nació en la región de Esmeraldas y ahora vive en Miami.

Su carrera incluye cadenas como Televisa Univisión y programas en su país por el matutino de Ecuavisa En contacto.

Cuando se mudó a Miami se integró al programa Siéntese quien pueda o Apostarías por mí