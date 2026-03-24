Lupillo Rivera habría quedado mal con la producción de ¿Apostarías por mí?, ¡habría amenazado a compañeros!

El pasado 15 de marzo llegó a su fin el reality "¿Apostarías por mí?”, con el triunfo de Alejandra Jaramillo y Beta Mejía. Sin embargo, más allá de la celebración, el nombre de Lupillo Rivera dio de qué hablar, pues aseguran que durante el programa presuntamente se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la producción e incluso habría lanzado amenazas contra algunos de sus compañeros.

Cecilia Galliano y Lupillo Rivera protagonizaron una discusión en el nuevo reality ¿Apostarías por mí? / Redes sociales

¿Qué pasó con Lupillo Rivera en ¿Apostarías por mí??

En la emisión del pasado lunes de Así se hacen los chismes, el programa de YouTube de Martha Figueroa, la periodista aseguró que recibió informes de que presuntamente ya nadie soportaba a Lupillo Rivera, supuestamente debido a su pésimo comportamiento.

“Que terminó mal la cosa con él, pero que ya nadie soportaba, que ya todos lo querían vomitar, fue Lupillo Rivero. No sé qué le pasó, pero dicen que se portó pésimo, que ya nadie lo aguantaba: ni la producción, ni sus compañeros del foro. En los últimos programas ya ni se volteaban a ver cuando hacían sus críticas; de verdad tenía harto a todo mundo”. Martha Figueroa

Según Martha Figueroa la producción no pensaría volver a tomarlo en cuenta por su actitud, aunque no reveló ninguna situación en particular sobre su comportamiento.

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Lupillo Rivera / Facebook: Lupillo Rivera

¿Lupillo Rivera amenazó a sus compañeros en ¿Apostarías por mí??

Según Martha Figueroa, el hartazgo hacia Lupillo Rivera llegó a tal punto que ya no lo soportaban. Incluso, consciente de la situación, el cantante presuntamente habría lanzado amenazas para evitar que se publicara o dijera algo negativo sobre él que pudiera afectar su reputación.

“Es más, que hasta los amenazó, que les dijo: ‘Si yo me entero de que ustedes están poniendo algo malo mío en redes, van a ver’. Y que ya lo tenían atravesado, y que todo mundo dijo: ‘Es la última vez, con nosotros ya no cuenta, se nos acabó Lupillo’. Esos informes me dieron”, comentó Martha Figueroa.

Recordemos que Lupillo Rivera participó como panelista del reality, pero también fue participante infiltrado dentro de la villa con su novia Taina Pimentel.

Al momento, Lupillo Rivera no se ha pronunciado con respecto a estas especulaciones. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de RUMOR.

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Lupillo Rivera habría sido un dolor de cabeza para la producción de ¿Apostarías por mí? / Redes sociales

¿Qué parejas participaron en ¿Apostarías por mí??

El reality "¿Apostarías por mí?” de parejas de Televisa Univisión tuvo a varias parejas de celebridades dentro de la villa, que pusieron a prueba su amor, confianza, comunicación y resistencia emocional mientras convivían bajo vigilancia 24/7.

Raúl “El Pelón” Molinar & Laura Elena Carreón

Adrián Di Monte & Nuja Amar

Alejandra “Ale” Jaramillo & Beta Mejía

Franco Tradardi & Breh Badassifier (Breh Jim)

Velázquez & Alina Lozano (AS México menciona “Jim Velázquez”, mientras que HOLA describe la pareja como de Franco Tradardi y Breh, por lo que este nombre podría corresponder a otra dupla del mismo elenco)

Gigi Ojeda & David Leal

Tiby Camacho & José Medina

René Strickler & Rubí Cardozo

Lorenzo Méndez & Claudia Galván

Salvador Zerboni & Marcela Ruiz

Laysha & El Malito

Mario & Brenda Bezares

Mira: Lupillo Rivera, por amor, estaría dispuesto a dar un paso que nadie esperaba con Taina Pimentel, su novia