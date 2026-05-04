Lupillo Rivera aún no presenta a Taina Pimentel con su familia pese a compromiso ¿Le da pena su relación?

Lupillo Rivera y Taina Pimentel sorprendieron a propios y extraños al anunciar su compromiso hace poco más de un mes. Sin embargo, puede que no todo marche perfecto, pues el intérprete de regional mexicano confesó que su prometida aún no conoce a toda su familia. En un reciente encuentro con los micrófonos de ‘Sale el sol’, Rivera aseguró que no existe fecha de boda, además, desmintió su supuesto interés por tener un hijo con su actual pareja. ¿Qué dijo? Te contamos los detalles.

“No claro que no, todavía no, la práctica sí está muy seguida, pero no.” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera anunció su compromiso con Taina Pimentel a principios de abril de 2026, pero la modelo aún no conoce a toda su familia. / Redes sociales

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¿Por qué Lupillo Rivera aún no presenta a Taina Pimentel con toda su familia?

Durante ese mismo encuentro con la prensa, Lupillo Rivera confesó que su prometida, Taina Pimentel, aún no conoce a gran parte de su familia, pero su mamá ya ha tenido algunos acercamientos con ella.

“No, la verdad muchos no la conocen, casi nadie la conoce. Mi jefa anda bien, mi jefa ya la conoció. Ayer estuvo mi mamá conmigo, platicamos un rato y estuvimos platicando un rato con Taina también por teléfono.” Lupillo Rivera

Desde que la pareja hizo público su compromiso han enfrentado diversos rumores sobre embarazo, pero también han protagonizado emotivos momentos. Semanas atrás, ‘El toro del corrido’ acaparó la atención de las redes con una tierna fotografía junto al hijo de la modelo, lo que aumentó el interés de sus seguidores en la relación.

¿Lupillo Rivera ya NO está SEGURO de tener HIJOS con Taina Pimentel? ¿Qué opinas sobre lo que dijo?#SaleElSol🌞: https://t.co/nfthkPHbGD #SaleElSolTV pic.twitter.com/JFPeSKJVcL — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 4, 2026

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¿Cómo se conocieron Lupillo Rivera y Taina Pimentel?

Al inicio de su relación, Lupillo Rivera y Taina Pimentel optaron por mantener su relación fuera del ojo público, pues no fue hasta su participación juntos en “¿Apostarías por mí?” que se dejaron ver juntos.

Después de ser la “pareja infiltrada” del reality show, Pimentel oficializó su relación con Rivera a través de una fotografía juntos en sus redes, desde entonces su relación ha ido evolucionando poco a poco.

“No solo recibí un anillo, recibí una promesa, un propósito y la ilusión de una vida juntos donde Dios guie cada paso de nuestro amor”, compartió la modelo a inicios de abril para anunciar su compromiso con Lupillo Rivera.

Lupillo Rivera y Taina Pimentel han protagonizado varios momentos en redes sociales tras aparecer juntos en "¿Apostarías por mí? / Redes sociales

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¿Quién es Taina Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?

Modelo y empresaria originaria de República Dominicana.

Inició su carrera en la industria del entretenimiento tras participar en Nuestra Belleza Latina.

Es mamá de Sebastián, pequeño de seis años con quien ha sido visto Lupillo Rivera.

Antes de formalizar su relación con el cantante, ambos coincidieron en La casa de los famosos All-stars.