Ela Velden enfurece por uso de su imagen con inteligencia artificial en entrada de ‘Mi Rival': “Es otra persona”

Durante la primera semana de emisión de la telenovela ‘Mi rival’, la producción recibió muchas críticas en redes sociales por el uso de inteligencia artificial para la entrada de cada episodio.

Ahora otra de las críticas se suma, pero por parte de una de sus protagonistas: Ela Velden, quien se opuso totalmente al uso de su imagen con inteligencia artificial.

Esta es la entrada de ‘Mi rival’ con inteligencia artificial. / Foto: Redes sociales

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¿Qué dijo Ela Velden sobre el uso de su imagen con Inteligencia Artificial para la entrada de la telenovela ‘Mi rival’?

Ela Velden habló en una entrevista al preguntarle su opinión sobre el uso de su imagen para la telenovela ‘Mi rival’, donde es protagonista, ya que la producción usó inteligencia artificial para realizar la entrada de cada episodio.

“Yo, como actriz, sí me opongo totalmente porque la persona que está ahí ni siquiera es persona; la imagen que está ahí, que es mía, no soy yo”. Ela Velden.

La actriz mencionó disgustarle este tipo de herramientas, ya que se trata de una imagen y no la representa.

“No me representa, es completamente una imagen distorsionada de lo que yo realmente he construido, he admirado, he respetado, he evolucionado y, además, me he terapeado para poder aceptarme como tal cual como soy y que en estas imágenes me cambien y que sea otra persona sí me causa conflicto”. Ela Velden.

De igual manera, Ela Velden declaró que se está perdiendo trabajo por el uso de inteligencia artificial. Además, destacó que se ven afectados demás miembros de la producción de la telenovela.

“Me parece también una falta de respeto para el trabajo de todos. Porque no solo es la imagen del actor, sino es del cinematógrafo, del director, del equipo del arte, de iluminación, de locación; sí estamos perdiendo trabajo”. Ela Velden.

Por último, la artista mencionó que el uso de inteligencia artificial para su imagen o de cualquier otra persona puede representar un riesgo.

“Puede llegar a ser muy contraproducente porque pueden utilizar imágenes de nosotros para hacer otro tipo de cosas que no son buenas. “Involucrarnos en conflictos, chismes, problemas que no nos atañen”. Ela Velden.

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¿Quién es Ela Velden?

Ela Velden es una joven actriz mexicana que saltó a la fama gracias a varios papeles en televisión y cine. Actualmente, tiene 32 años.

Uno de sus papeles que más le ganó popularidad fue la telenovela ‘Las hijas de la señora García’, donde actuó junto a María Sorte. Otros proyectos en donde Ela estuvo involucrada fueron:



El juego de las llaves

Despertar contigo

¿Quién mató a Sara

A que no me dejas

Senda prohibida

Veinteañera, soltera y fantástica.

Ela Velden sostuvo una relación amorosa con Emiliano Zurita, hijo del actor Humberto Zurita. La pareja estuvo junta por cuatro años hasta que en mayo del 2023 terminaron.

Ela Velden ha participado en varios proyectos para la televisión y el cine. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál es el elenco y de qué trata ‘Mi rival´?

La telenovela ‘Mi rival’ es una de las nuevas producciones para la televisión mexicana abierta. La producción de Televisa Univision se estrenó este 2026. Narra el conflicto entre una madre y su hija, quienes se convierten en rivales al enamorarse del mismo hombre, Renato.

La telenovela, que es producida por Carmen Armendáriz, tiene como protagonistas a Sebastián Rulli, Ela Velden y Alejandra Barros, quienes forman el triángulo amoroso. El demás elenco lo conforma:



Ana Bertah Espin.

Martha Julia.

Marco Treviño.

Cinthia Aparicio.

Mildred Feuchter.